SKT는 '빕스', KT는 '태양의 서커스'…나란히 9월 멤버십 강화

김보경기자

입력2025.08.31 09:43

양사 할인혜택 살펴보니

SK텔레콤 KT 가 9월 자사 멤버십 혜택을 강화했다.


T멤버십 고객 감사제를 진행 중인 SKT의 9월 첫 번째 제휴사는 외식 브랜드 '빕스'다. 빕스는 평일 방문고객에게 구매금액 20만원 한도 내에서 최대 10만원 한도로 50% 할인을 제공한다. 쿠폰은 다음 달 1~10일 T멤버십 애플리케이션에서 다운로드 받을 수 있다. 쿠폰 사용 기한은 다음 달 1일부터 10월 31일까지다. 사전 예약 후 방문하면 더욱 편하게 제휴 혜택을 이용할 수 있다.

SKT는 '빕스', KT는 '태양의 서커스'…나란히 9월 멤버십 강화
9월 T데이는 외식, 쇼핑, 나들이 등 다양한 분야에서 파격적인 할인 혜택을 제공한다. 오는 3일 T데이에는 컴포즈커피 아이스 아메리카노 총 20만잔을 선착순으로 제공하는 오픈런 쿠폰 이벤트가 진행된다.

다음 달 1일부터 5일까지 진행되는 T 데이 위크 기간에는 더벤티 아이스 아메리카노 50%, 배민X처갓집 7000원, 온라인 정육점 미트프로젝트 50% 등 할인과 백미당 아이스크림 원플러스원(1+1) 이벤트를 통해 알뜰한 외식 생활 지원에 나선다.


한 달 동안 특정 시간대에 방문하면 할인 혜택을 제공하는 T멤버십 해피아워는 쉐이크쉑, 백미당, 배스킨라빈스 총 3곳에서 진행된다.


만 13세부터 34세에 해당하는 '0(영, Young)' 고객을 위한 0 day에는 다양한 문화 행사 할인 및 증정 혜택이 준비됐다. 뮤지컬 '위대한 개츠비' 100명 무료 초청, 디뮤지엄 '취향가옥2' 1만명에 무료 초청권 제공, 전시 '아니메쥬와 지브리전' 입장권 25% 할인 등이 진행될 예정이다.

KT는 일상에서 체감할 수 있는 맞춤형 혜택을 중심으로 구성했다. KT가 이달 처음 선보인 '케멤페'는 한 달 만에 이용 건수가 100만 건을 돌파하며 인기를 끌고 있다.


9월 케멤페 혜택을 보면, 문화 분야에서는 인기 공연 태양의 서커스 '쿠자' 초청(200명), 영화 '어쩔수가없다' 시사회 초청(1만 명) 등 문화 콘텐츠를 준비했다. 외식 혜택에서는 배달의민족X호식이두마리치킨, 샐러디, 푸라닭, 매드포갈릭 등 인기 브랜드를 최대 50% 할인한다.


KT는 8월에 고객 만족도가 높았던 혜택도 9월 말까지 연장한다. 올리브영, 다이소, 네이버페이, 스타벅스 무료 쿠폰과 멤버십 전용 커머스 '쇼핑라운지' 최대 75% 할인, 커피·영화 무료 쿠폰 이벤트를 이어간다. 오는 15일부터 운영하는 9월 '달달혜택'은 가을 시즌에 맞춰 여행과 나들이에 활용할 수 있는 혜택으로 마련했다.


만 34세 이하 고객을 위한 Y혜택에서는 메가박스 우주먼지 바디필로우(100명), 롯데렌터카 G car 60% 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 휴대폰결제 6000원 할인, 스타벅스 사이즈업 쿠폰은 1만명, 다이소 5000원 금액권을 2000명 선착순으로 제공한다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
