본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

국립부경대 소프트웨어융합혁신원, ‘AWS 클라우드·AI 활용 교육’… 미래 인재 양성

영남취재본부 김철우기자

입력2025.08.29 11:18

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

27∼28일 컴퓨터·인공지능공학부 대상

생성형 AI·서버리스 아키텍처 집중 실습

국립부경대학교 소프트웨어융합혁신원(원장 송하주 교수)은 8월 27, 28일 웅비관 실습실에서 컴퓨터·인공지능공학부 재학생들을 대상으로 AWS 클라우드·AI 활용 교육을 개최했다.

AWS 클라우드·AI 활용 교육 참가 학생들이 기념 촬영하고 있다. 국립부경대 제공

AWS 클라우드·AI 활용 교육 참가 학생들이 기념 촬영하고 있다. 국립부경대 제공

AD
원본보기 아이콘

이 교육은 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)이 지원하는 SW 중심대학 사업의 하나로, 클라우드와 인공지능(AI) 기술 경쟁력 강화를 위해 AWS 클라우드와 생성형 AI에 대한 기초 이론과 실습으로 진행됐다.


특히 클라우드와 생성형 AI 분야의 최신 기술 습득과 자격증(AWS Certified) 취득, 취업·창업 경쟁력 강화 기회를 제공했다.

27일에는 AWS 클라우드의 기초와 생성형 AI 서비스인 '베드락(Bedrock)'을 활용한 실습이 진행됐다.


학생들은 △AWS 클라우드 3-Tier 아키텍처 설계 △클로드(Claude) 모델 기반 텍스트 생성 △스테이블 디퓨전 XL(Stable Diffusion XL) 모델을 이용한 이미지 생성 등 최신 AI 기술을 실습하고, 스트림릿(Streamlit)과 람다(Lambda)를 연동한 챗봇 개발·배포 실습 등 서비스 구현의 전 과정을 체험했다.


28일에는 심화 과정으로 서버리스(Serverless) 컴퓨팅과 최신 AI 기술인 검색 증강 생성(RAG, Retrieval-Augmented Generation) 교육이 진행됐다. 학생들은 클라우드 환경에서 관계형 데이터베이스(RDS)와 NoSQL(DynamoDB)을 비교·실습하고, 람다(Lambda)를 활용한 서버리스 리사이징 등 고급 기술을 익혔다. 특히 클라우드 환경에서 RAG를 직접 구현해 보는 실습으로 최신 AI 개발 트렌드를 익혔다.

국립부경대 소프트웨어융합혁신원 송하주 원장은 "이번 교육은 컴퓨터·인공지능공학부 학생들이 실제 산업 현장의 문제를 AI 기술로 해결하는 과정을 직접 경험하며 창의적이고 융합적인 사고 능력을 키우는 좋은 기회가 될 것"이라며 "AWS는 전 세계적으로 가장 널리 쓰이는 클라우드 플랫폼인 만큼 재학생들이 이번 교육을 통해 국내외 기업이 요구하는 표준 기술 역량 확보에 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.

소프트웨어융합혁신원 AWS 클라우드·AI 활용 교육. 국립부경대 제공

소프트웨어융합혁신원 AWS 클라우드·AI 활용 교육. 국립부경대 제공

원본보기 아이콘




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]최교진, 음주운전 당시 만취였다… 0.187% '취소' 수준 [단독]최교진, 음주운전 당시 만취였다… 0.187% '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"당신 해고야"…Fed 이어 CDC, 트럼프 행정부 연이은 고위직 해임

"바리스타 배우고 고기 구워먹고, 신청자는 폭주"…김호중 때문에 알게 된 민영교도소

"욕실에 '이것' 있다면 당장 버려라"…의사들은 절대 안 쓴다는 '샤워용품'

"과도한 머리손질, 고속도로 한복판에 있는 것과 같아…폐 건강 위협"

손목 위에 제미나이가 들어왔다, 갤럭시 워치 8

월남개미, 4100억 들고 '부릉~'…우물쭈물 코스피 1등 빼앗은 '이곳'

말라버린 아랄해…그래도 삶은 이어진다

새로운 이슈 보기