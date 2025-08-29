BBQ, 29일 '황금올리브치킨·핫크리스피' 4000원 할인

'블랙 프라이드 데이' 프로모션 진행

치킨 프랜차이즈 제너시스BBQ그룹은 29일 '황금올리브치킨'과 '황금올리브치킨 핫 크리스피'를 4000원 할인하는 '블랙 프라이드 데이' 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

BBQ 애플리케이션을 통해 치킨 메뉴 주문 시 자동으로 4000원 할인 쿠폰을 발급받을 수 있으며, 발급된 쿠폰은 해당 요일에만 사용할 수 있다.

BBQ 관계자는 "절기상 처서가 지난 시기임에도 기승을 부리는 무더위에 지친 소비자들을 위해 8월 마지막 주에도 '블랙 프라이드 데이'를 진행하게 됐다"며 "집에서 휴식을 취하는 '홈캉스' 혹은 휴가지에서 '늦캉스' 등을 즐기시는 고객들이 푸짐한 할인을 통해 기분 좋게 BBQ를 맛보며 더욱 행복한 시간을 보내실 수 있기를 바란다"고 말했다.





