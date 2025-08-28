전남도, 인재육성 고속도로 놓는다…지역인재 1만명 육성

생애주기별 4개 분야 23개 사업 추진

인재한마당서 육성사업 설명회 등 진행

김영록 전라남도지사가 28일 도청 왕인실에서 열린 '2025년 전라남도 인재한마당' 행사에 참석해 으뜸인재 및 주요내빈들과 기념촬영을 하고 있다. 전남도 제공

전라남도는 28일 도청 왕인실에서 2025 전라남도 인재 한마당을 열어 지난 6년간의 성과를 돌아보며 올해 으뜸 인재 등 4개 분야에 선정된 1만 명의 인재에게 인재 증서를 수여하고 분야별 육성 사업을 소개했다.

인재 한마당에는 김영록 전남도지사, 이광일 전남도의회 부의장, 후원금 기탁자와 올해 선발된 학생, 학부모 등 300여 명이 참석했다.

행사에선 올해 으뜸 인재, 해외유학생, 예능·과학영재, 대학생 벤처창업 원정대, 찾아가는 평생학습 등 4개 분야 23개 사업에 선발된 1만여 명의 인재를 축하하며 인재 증서 수여, 인재 공연, 세리머니, 축하공연, 인재 육성 고속도로 사업 설명회 등이 진행됐다.

특히 으뜸 인재와 예능 영재로 선발된 8명이 선보인 가야금 중주와 성악·피아노 하모니 무대는 참석자들의 큰 호응을 이끌었다.

또 올해 처음 마련된 인재 육성 고속도로 사업설명회는 학생과 학부모들이 전남도의 인재 육성 사업을 직접 이해하고 궁금증을 해소하는 자리가 됐으며, 현장에서 높은 관심과 공감을 얻었다.

새천년 인재육성프로젝트는 2019년부터 2023년까지 추진된 전남도의 대표 인재 육성 사업으로, 9,000여 명의 인재를 발굴·육성했다. 그 결과 파리올림픽 양궁 금메달리스트 남수현, 세계 청소년펜싱 금메달 장보련, 미국 MIT 등 세계 명문대학 진학 등 국내외에서 다양한 성과를 거두고 있다.

전남도는 이러한 성과를 바탕으로 민선 8기부터는 인재 육성 예산을 100억 원 이상으로 확대하고, 생애 전 주기를 아우르는 '인재 육성 고속도로' 사업을 본격 추진하며 맞춤형 지원을 강화하고 있다.

올해는 '새싹 인재, 성장 인재, 글로벌인재, 평생인재' 로 이어지는 생애 주기별 4개 분야 23개 사업으로 연간 1만여 명의 인재를 발굴·육성하고 있다.

김영록 지사는 "지역 인재들이 꿈을 향해 마음껏 달릴 수 있는 탄탄한 전남도 인재 육성 고속도로를 놓아갈 것"이라며 "앞으로도 글로컬 대학, 전남형 라이즈, 교육발전특구 등 지역 교육을 혁신해 도민이 더 좋은 환경에서 교육받도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

전남도는 2019년 '새천년 인재 육성 프로젝트'를 시작으로 시즌 2인 '전남도 인재 육성 고속도로'를 통해 지역 인재들이 전남에서 성장하고 정착하도록 체계적 지원을 이어가고 있다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



