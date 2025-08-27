박동식 사천시장, 주민자치회 임원진과의 간담회 개최

주민총회 성과 공유 및 향후 발전 방향 논의



박동식 사천시장은 읍·면·동 주민자치회 임원진과 간담회를 열고, 주민총회 성과 공유 및 향후 발전 방향에 대해 논의했다고 27일 밝혔다.

읍·면·동 주민자치회 임원진 30여 명이 참여한 이 날 간담회는 올해 실시한 '2025년 제 3회 주민총회'의 성과를 공유하고, 향후 주민총회의 내실화를 위한 다양한 의견을 나누기 위해 마련됐다.

박동식 시장은 "올해 주민총회가 성공적으로 개최될 수 있었던 것은 여러분의 헌신과 주민들의 적극적인 참여 덕분"이라며 "앞으로도 주민총회가 지역 발전의 구심점이 될 수 있도록 사천시도 아낌없이 지원하겠다"고 밝혔다.

김영련 사천시 주민자치협의회장은 "오늘 이 자리가 읍면동 주민자치회 간 단합을 다지고, 주민총회의 성공적인 개최를 위한 발판이 되기를 바란다"고 말했다.





