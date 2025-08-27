본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

'최태원 회장 사위' 어떻게 지내나 했더니…美서 벤처캐피탈 설립

심성아기자

입력2025.08.27 14:48

수정2025.08.27 15:01

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

케빈 리우 황씨, 美 벤처캐피탈 설립
'리프랙티드 캐피털' 창업

최태원 SK 그룹 회장의 차녀 최민정씨 남편인 케빈 리우 황씨가 미국에서 벤처캐피탈을 설립했다.


최태원 SK그룹 회장의 차녀 최민정씨 남편인 케빈 리우 황씨. 리프랙티드 캐피털 홈페이지

최태원 SK그룹 회장의 차녀 최민정씨 남편인 케빈 리우 황씨. 리프랙티드 캐피털 홈페이지

AD
원본보기 아이콘

27일 재계에 따르면 황씨는 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 리프랙티드 캐피털(Refracted Capital)을 설립했다고 밝혔다.

황씨는 미국 해병대, 물류, 소프트웨어 회사 등에서의 경험을 언급하며 "실패가 허용되지 않는 환경에서 근무해보니 매번 100% 정확하게 실행돼야 하는 산업이 있다는 것을 알게 됐다"며 "인공지능(AI)이 이런 경영 문제들을 해결해 줄 수 없다"고 했다. 이어 "물류나 소프트웨어, 행정 기술 및 서비스 등과 같은 중대 임무를 수행하는 회사를 인수·운영하기 위해 서치 펀드를 설립했다"고 밝혔다.

최태원 SK그룹 회장의 차녀 최민정씨. 링크드인

최태원 SK그룹 회장의 차녀 최민정씨. 링크드인

원본보기 아이콘

회사 웹사이트엔 황씨의 이력과 아내 최민정씨에 대한 설명도 적혀 있다. 황씨는 미국 해병대 장교로서 글로벌 작전을 지휘한 경험과 하버드대, 스탠퍼드대 경영학석사(MBA) 과정을 거쳐 소프트웨어 스타트업 창업 및 행정 기술·서비스 분야 기업 성장을 이끈 경영 경험을 기술했다.


부인 최씨에 대해선 펜타곤 근무 중 인연을 맺어 지난해 10월 결혼했으며 한국 해군 장교 출신으로 현재 정신건강 테크 스타트업 '인티그럴 헬스'를 창업했다고 소개했다.




심성아 기자 heart@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"분양가도 못 건진다" 40% 추락, 마피 속출…불장서 전국 최악 하락지로 "분양가도 못 건진다" 40% 추락, 마피 속출…불장... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실

"버렸다간 큰일 나는 쓰레기봉투"…발렌시아가의 파격 디자인

"피부에 착 붙이면 살이 쑥"…마이크로니들 열풍 예고

"소아의료 공백 해소 위해 전담 법·부처 필요"

항암치료 받으러 고속버스 타고 4시간, 성현이의 병원 상경기

이 한장의 사진에 담긴 악연…국힘 지형이 요동친다

거래 뜸한데…5% 은행 이자보다 낫네

새로운 이슈 보기