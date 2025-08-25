본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

정부, 노란봉투법 지침 만든다는데...‘구속력’ 없어 무용지물

세종=이동우기자

입력2025.08.25 10:49

시계아이콘01분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

노동계 숙원이었던 이른바 '노란봉투법'(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안)이 10년 만에 국회 본회의를 통과한 가운데, 6개월의 유예기간을 거쳐 이르면 내년 3월부터 시행될 전망이다. 정부는 그 사이 태스크포스(TF)를 구성해 경영계의 우려를 해소하기 위한 세부 지침과 매뉴얼을 마련하겠단 계획이다. 다만 정부의 후속 조치가 권고적 성격에 그칠 가능성이 커지면서, 경영계의 혼란과 반발이 불가피할 전망이다.


25일 정부부처에 따르면 고용노동부는 노란봉투법 통과 직후 노사 의견 수렴 태스크포스(TF) 구성에 돌입했다. 노란봉투법이 연착륙할 수 있게 경영계·노동계·정부가 의견을 모아 이른바 종합 가이드라인을 마련하겠단 것이다. 노동부는 "현장에서 제기되는 우려를 인식하고 있고, 주요 쟁점 등을 면밀히 파악해 법 시행 과정에서 불확실성을 최소화하겠다"고 말했다.

문제는 노란봉투법 자체에 시행령으로 위임할 수 있는 수권조항이 없어 정부의 후속 조치로 마련한 가이드라인이 권고적 성격에 그칠 수밖에 없다는 점이다. 수권조항이란 법률이 구체적인 사항에 대한 규정을 대통령령 등 하위 규범에 위임하는 조항인데, 노란봉투법에는 '시행 사항은 대통령령으로 정한다'는 정부 위임 문구가 빠져 있는 탓이다.

정부, 노란봉투법 지침 만든다는데...‘구속력’ 없어 무용지물 원본보기 아이콘

이번 노조법 개정으로 경영계가 가장 우려하는 지점은 '사용자성 확대'(노조법 제2조제2호 개정) 조항이다. 기존에는 사업주 또는 그를 대리하는 자만 사용자로 한정했지만, 개정법은 '특정 근로조건에 대해 실질적·구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자'까지 사용자 범위에 포함했다. 핵심은 원청 대기업이 하청 근로자의 근로조건에 영향을 미치는 경우, 교섭 의무를 부담해야 한다.


다만 누가 사용자인지 명확한 정의가 부재하고, 어떠한 경영상 결정이 쟁의 대상이 되는지 여부가 불분명하다는 한계가 지적되고 있다. 당장 한국경영자총협회, 대한상공회의소 등 경영계는 "사용자 범위와 노동쟁의 개념이 지나치게 확대했다. 불확실성은 향후 노사 간 법적 분쟁이 불가피하다"고 목소리를 높였다. 실제 해외 공장 이전이 쟁의 대상이 되는지, 경영상 이유로 임직원에 대한 해고가 쟁의 사항이 되는지 등 개별 사례에 따라 해석이 엇갈릴 수밖에 없다는 것이다. 일부 첨예하게 노사 의견이 대립하는 내용은 법원에 최종 판단을 맡길 수밖에 없다는 의견도 나온다.


손해배상 청구 제한(제3조 개정) 조항도 논란 가능성이 크다. 기존에는 노조의 쟁의행위가 불법으로 판단될 경우 수백억 원대의 손해배상 청구를 제기했다. 개정법은 불법행위를 무조건 보호하거나 면책을 허용하는 것은 아니지만, 노조의 행위 기여 정도에 따라 손해배상 책임 범위를 합리적으로 제한하도록 했다. 당장 노조의 행위 기여 정도에 대한 합의 및 면책 범위 등 논의가 필요하다. 아울러 새로 도입한 법 조항 중 '사용자가 노조에 대해 쟁의행위로 발생한 손해배상 청구를 면제할 수 있다'는 규정 역시 노사 분쟁을 오히려 더 심화할 수 있다는 지적도 나온다.

정부는 이번 가이드라인을 통해 원청의 사용자성 판단 기준, 교섭 절차, 노동쟁의의 범위 등에 관한 매뉴얼을 정교하게 준비하고 경우에 따라 시행령에 포함할 수 있는 방안까지 열어두겠다는 분위기다. 노동부 관계자는 통화에서 "6개월간 TF 논의를 거쳐 경영계가 우려하는 부분 등을 보완하고, 이를 개정 시행령에 담는 방안도 검토할 수도 있다"고 설명했다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전전긍긍'[中에 안방 내준 K자율주행] 강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

퇴직금만 10억… 은행장보다 연봉 높은 ‘퇴직자들’

천연 광천수라더니 정화수였다고?…프랑스 생수 에비앙 알고 보니

"대충 쓱싹했다간 큰일"…'세균 득실' 휴대폰 청소, 제일 먼저 할 일은?

'남다른 눈썰미' 아내 신발에 꽂히더니…1.5조 자산가 된 테니스 황제

"소방관이 꿈" 빵집 사장 행동에 현직 구급대원 '울컥'

"보증금 돌려주세요" 세입자 눈물…6·27 규제에 임차권등기명령 급증

'구속' 김건희·건진법사, 특검 동시 출석…'통일교 청탁' 추궁

새로운 이슈 보기