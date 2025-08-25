'포용' 김문수 '척결' 장동혁…국힘 당권 어디로

김문수, 찬탄파 지지층 흡수 관건

장동혁, 강성 당원 결집에 올인

상반된 선거 전략…野 방향성 촉각

국민의힘 당대표 선거 결선에 진출한 김문수·장동혁 후보가 각각 '통합'과 '척결'을 내세우며 막판 경쟁에 돌입했다. 김문수 후보는 당내 찬탄(탄핵찬성)파의 지원 사격을, 장동혁 후보는 강성 보수층의 집중 지지를 받을 것으로 보인다.

22일 충북 청주오스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회에서 당대표 결선투표에 오른 김문수·장동혁 후보가 당원들에게 인사하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

국민의힘 전당대회 선거관리위원회는 25일 오후 10시까지 당원 선거인단 투표와 일반국민 여론조사를 실시한 뒤 26일 오전 최종 당대표 당선자를 발표한다. 지난 22일 본경선에선 결선 진출자만 발표됐을 뿐 순위나 득표율은 공개되지 않았다. 김 후보가 전국 인지도에서 단연 앞서지만 장 후보가 구주류 친윤(친윤석열)계와 강성 당원 지지를 받고 있어 섣불리 판세를 예측하긴 힘들다.

지난 6·3대선 과정에서 강경 발언으로 반탄 당원 지지를 받았던 김 후보는 당대표 결선에 들어서자 찬탄파에 손을 내밀며 통합으로 방향을 틀었다. 한동훈 전 국민의힘 대표와 안철수·조경태 의원 지지자들을 흡수하겠단 의도로 해석된다. 반면 장 후보는 "내부총질 세력과 함께 갈 수 없다"며 오히려 반탄파 결집에 나섰다.

국민의힘 관계자는 "한 전 대표 지지자들의 표심이 얼마나 김 후보에게로 넘어갈지가 관건"이라며 "장 후보가 당선되면 당이 너무 한쪽으로 치우칠 수 있다고 우려한 당원들이 표를 김 후보로 몰아줄 수도 있다"고 내다봤다. 다만 이번 전당대회에서 강성 당원들의 영향력이 압도적으로 강한 것이 입증된 상황에서 김 후보에게 실망한 표심이 장 후보로 대거 넘어갈 가능성도 있다.

장 후보가 당선되면 친윤계와 전한길씨 등 반탄파의 당내 영향력이 더욱 공고해질 전망이다. 최고위원이 반탄파(신동욱·김민수·김재원) 3명, 찬탄파(양향자·우재준) 2명 구도인 상황에서 장 후보는 지명직 최고위원 역시 반탄파에서 정하겠다고 공언했다. 국민의힘 관계자는 "김 후보는 원내 기반이나 빚이 없기 때문에 탕평인사를 기대할 수 있다"면서도 "우리공화당 등 당 밖 세력이 기용될 수 있다"고 말했다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>