람, LIV 골프 개인전 이어 팀 챔피언십도 제패

리전 13 람, 해턴, 매키빈, 수라트 구성

디섐보, 케이시 등 출전 크루셔스GC 제압

람과 해턴 연장 두 번째 홀에서 우승 버디

욘 람(스페인)이 개인 포인트에 이어 단체전에서도 최고의 자리에 올랐다.

람이 이끄는 리전 13은 24일(현지시간) 미국 미시간주 플리머스의 카디널 세인트 존스(파70)에서 열린 LIV 골프 팀 챔피언십 미시간(총상금 5000만달러) 결승에서 연장전 끝에 브라이슨 디섐보(미국)의 크루셔스GC를 제압했다.

리전 13 소속인 욘 람이 LIV 골프 팀 챔피언십 미시간 결승전 2번 홀에서 그린을 살피고 있다. 플리머스(미국)=AFP·연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

시즌 개인 포인트 1위에 올라 1800만달러(약 249억원)를 챙겼던 람은 팀 챔피언십 우승 상금 1400만달러까지 확보했다. 팀 챔피언십 우승 상금은 그러나 60％는 팀 경비에 쓰는 계좌로 들어가고 나머지 40%를 4명이 나눈다. 람의 몫은 140만달러(약 19억원)다. 개인전만큼 큰돈은 챙기지는 못했지만, 람은 개인 포인트 1위에 팀 챔피언의 명예를 한꺼번에 거머쥐었다.

리전 13은 람, 티럴 해턴(잉글랜드), 톰 매키빈(북아일랜드), 칼렙 수라트(미국)로 구성됐다. 크루셔스GC는 디섐보, 폴 케이시(잉글랜드), 아니르반 라히리(인도), 찰스 하월 3세(미국)가 나섰다.

LIV 골프 시즌 마지막 대회인 팀 챔피언십은 결승에 오른 두 팀의 선수 4명씩 스트로크 플레이 합산으로 1, 2위를 가렸다. 두 팀은 결승전에서 20언더파를 합작해 승부를 연장전으로 넘겼다. 연장 두 번째 홀에서 람과 해턴이 나란히 버디를 뽑아내 긴 승부에 마침표를 찍었다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>