상상인 "8월 금통위, 기준금리 만장일치 동결 가능성"

상상인증권은 오는 28일 예정된 한국은행 금융통화위원회(금통위)에서 기준금리가 2.5%로 동결될 것으로 내다봤다. 올해 성장률과 물가상승률은 각각 1.1%, 2.0%로 상향조정될 것으로 예상했다.

신얼 상상인증권 연구원은 25일 '8월 금통위 프리뷰: 느린 티키타카를 희망하는 한은' 보고서에서 "만장일치 금리 동결 가능성이 높다"면서 이같이 밝혔다. 신 연구원은 "포워드 가이던스 상에서는 금리 인하 필요성을 지지하는 위원이 다수를 이룰 것이나, 금리 인하 소수의견이 나올 가능성은 제한적"이라고 설명했다.

동결 전망의 배경으로는 세 가지를 꼽았다. 먼저 "잠재성장률을 크게 하회하는 경제 펀더멘털을 보이고 있기에 금리 인하 필요성은 지지하나, 최근 경기 바닥에서 탈출하는 흐름이 확인되고 있다" 속도조절 필요성을 언급했다. 또한 오는 9월 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 가능성이 빠르게 높아진 만큼 이를 확인하고 대응해야 한다는 점, 주택시장 불안과 가계부채의 빠른 증가세 등 대내적 요인에 기인한 금융 불안정요인도 언급했다. 그는 "금리 인하 국면에 위치하나, 금리 인하의 시점은 8월이 아닌 4분기로 지연될 것"이라고 전망했다.

이창용 한국은행 총재가 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회 본회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 2025.2.25

이와 함께 8월 금통위에서는 한국은행의 수정경제전망 성장률 및 물가상승률도 상향조정될 것으로 예상했다. 지난 5월에는 연간 성장률 0.8%, 소비자물가 1.9%가 제시된 바 있다. 신 연구원은 "이번에는 성장률 1.1%, 소비자물가 2.0%로 모두 상향조정할 것"이라며 "성장률 0.3%포인트 상향 예상은 그간의 기준금리 인하 및 1~2차 추경 누적 약 45조원 집행 등의 효과를 반영한 대목"이라고 설명했다. 그는 "통화정책이 여전히 중립 이상 국면에 위치하기에 통화 및 재정정책 효과가 제한적으로 작용하겠다"면서 "물가는 원화 절하 및 관세 효과의 직간접적 반영을 통해 나타날 것"이라고 덧붙였다.

신 연구원은 "이번 금통위는 통화정책의 속도 조절 필요성을 강조하는 회의가 될 것"이라면서 추경 이후 소비 진작 등 향후 한은이 고려해야 할 점이 많다는 부분도 짚었다. 현재 실질 기준금리는 0.2% 내외로 추정했다. 그는 "물가 측면에서 미국의 유연한 관세 협상 기조가 확인됐기에 추가적인 오름폭 확대 가능성은 제한된 것은 글로벌 경제에 다행스럽다"면서도 "미국 우선주의와 정책 불확실성 등에 의한 강달러 기조와 원화의 상대적 절하 등은 수입물가발 인플레이션 압력을 자극 시켰다. 서비스 품목의 물가 상승 압력은 진행형"이라고 지적했다.

아울러 "Fed의 9월 금리 인하는 확실시 되고 있으나 여전히 지표 의존적인 흐름은 이어질 수밖에 없다"면서 "Fed의 금리 인하 재개가 확인된다면, 이후 한은의 추가 인하는 현실적으로 용이해질 것"으로 판단했다. 주택시장 및 가계부채와 관련해서는 "현재 불안한 관망 국면이 이어지고 있다. 최근 서울 수도권 중급지와 광역시의 선호 입지 지역으로 가격 상승 및 거래량 증가로 이어지고 있다"면서 "이는 가계부채 증가세를 재차 자극할 수 있는 재료이기에 한은의 경계심으로 전개될 것"이라고 평가했다.





