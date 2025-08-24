본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기업·CEO

LG전자 올레드 TV, 서울에서 故 박서보 작품 선보인다

장희준기자

입력2025.08.24 11:07

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

25일부터 국내외 대형 전광판 예고영상 송출

LG전자가 한국 단색화의 거장 고(故) 박서보 화백의 작품을 되살린다.


LG전자가 내달 3일부터 나흘간 서울 코엑스에서 열리는 세계적인 아트페어 '프리즈 서울 2025'를 앞두고 국내외에서 예고 영상을 선보인다고 24일 밝혔다. 사진은 뉴욕 타임스스퀘어에 위치한 대형 전광판에서 예고 영상을 상영하고 있는 모습. LG전자

LG전자가 내달 3일부터 나흘간 서울 코엑스에서 열리는 세계적인 아트페어 '프리즈 서울 2025'를 앞두고 국내외에서 예고 영상을 선보인다고 24일 밝혔다. 사진은 뉴욕 타임스스퀘어에 위치한 대형 전광판에서 예고 영상을 상영하고 있는 모습. LG전자

AD
원본보기 아이콘

LG전자가 내달 3일부터 나흘간 서울 코엑스에서 열리는 세계적인 아트페어 '프리즈 서울 2025'를 앞두고 국내외에서 예고 영상을 선보인다고 24일 밝혔다. 예고 영상은 박서보 화백의 대표 작품인 '묘법(描法)' 연작 중 홍시색 작품이 LG 유기발광다이오드(OLED) 기술을 통해 재탄생할 것이라는 메시지를 미디어아트로 표현했다는 설명이다.

LG전자는 이번 프리즈 서울에서 예고 영상 속 작품을 포함한 박서보 화백의 묘법 연작 회화와 이를 재해석한 미디어 아트 작품을 2025년형 LG 올레드 TV를 통해 선보일 예정이다. 예고 영상은 오는 25일부터 9월 6일까지 런던 피카딜리 광장, 뉴욕 타임스스퀘어 등 해외 랜드마크 2곳과 서울 시청, 광화문에 위치한 전광판 2곳을 통해 송출된다.


LG전자는 2021년부터 프리즈의 글로벌 파트너로 참가하며 고객과의 접점을 지속 확대하고 있다. 국립현대미술관과도 파트너십을 맺고 올해부터 3년 동안 'MMCA x LG 올레드 시리즈' 전시를 후원하는 등 LG 올레드 TV만의 혁신적인 가치를 알리는 'LG 올레드 ART' 프로젝트를 지속하고 있다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"친구 만나는데 한 달에 35만원 나가네"…'우정 모임비' 압박에 美Z세대 '한숨'[세계는Z금] "친구 만나는데 한 달에 35만원 나가네"…'우정 모... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"불닭볶음면 때문에 위궤양"…150억원 소송 건 인플루언서 '황당 행동'

中 새로운 펜데믹, '치쿤구니야'…백신 정말 없나

"친구 만나는데 한 달에 35만원 나가네"…'우정 모임비' 압박에 美Z세대 '한숨'[세계는Z금]

손흥민, 환상적인 프리킥으로 MLS 데뷔골

"비싸기도 하고 많이 안 먹을 거라서요"…'키즈 메뉴' 사 먹는 어른들

'코인 10억 이상 부자' 1만 명 시대…20대 보유액 최고

대만에 부는 '中 신분증' 공포…전수조사의 배경

새로운 이슈 보기