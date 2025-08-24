라가르드 "유럽 노동시장, 인플레이션·금리 인상에도 회복력"

크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 유럽 노동시장이 인플레이션과 금리 인상에도 놀라운 회복력을 보였다고 평가했다.

23일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 라가르드 총재는 이날 미국 와이오밍주 잭슨홀에서 열린 미국연방준비제도(Fed·연준)의 경제 정책 심포지엄에서 "2021년 말부터 올해 중반까지 유럽의 고용이 4.1% 증가했다"며 "유럽 노동시장이 최근의 인플레이션 충격과 공격적인 금리 인상 속에도 놀라운 회복력을 보여줬다"고 말했다. 유럽의 고용증가율은 경제성장률과 거의 동일하고 기존의 경제이론에서 예측한 수준보다 두배가량 높은 수준이다.

아울러 "글로벌 경기 호재와 국내 경제의 강점이 이런 결과를 끌어냈다"며 "임금이 인플레이션에 더디게 반응하면서 고용 증가를 부추겼고 근로 시간 감축과 노동력 공급 확대로 이어졌다"고 분석했다. 라가르드 총재는 회복력 원인을 파악하면 향후 다가올 충격을 더 잘 대비할 수 있을 것이라고 덧붙였다.

다만 라가르드 총재는 "인구구조가 계속해서 변화할 가능성이 커 고용 유보가 지속될 수 있다"며 "노동 생산성에 부담을 줄 수 있는 만큼 앞으로도 최근의 패턴이 지속될지는 확신하기 어렵다"고 지적했다.

ECB는 급등하는 소비자 물가에 대응하기 위해 최근 몇 년 동안 금리를 급격히 인상했다. ECB는 7월 예금금리를 2%로 동결했고 내달 이를 유지할 것으로 보인다. 라가르드 총재는 이 자리에서 금리 전망을 내놓지 않았다.





