현대차·기아, 美 친환경차 누적판매 150만대 돌파

현대차는 투싼 하이브리드

기아는 니로 하이브리드가 가장 많이 팔려

현대자동차·기아가 미국 친환경차 시장에서 누적 판매 150만대를 달성했다. 전기차뿐만 아니라 최근 하이브리드 판매량이 급격히 증가하면서 미국 친환경차 시장에서 점유율을 공격적으로 늘릴 수 있었다는 평가다.

24일 현대차·기아는 2011년 미국 시장에서 쏘나타 하이브리드와 K5 하이브리드 판매를 시작한 이후 지난 7월까지 누적 판매 151만5145대를 기록했다고 밝혔다. 현대차가 87만 821대를 팔았으며 기아가 64만4324대를 판매했다.

시장조사업체 워즈 인텔리전스에 따르면 미국 친환경차 시장은 올해 상반기(1~6월) 174만9390대로 전년 동기보다 21.7% 증가했다.

현대차·기아는 친환경차 판매 비중이 확대되고 있는 미국에서 친환경차 라인업 다양화, 상품성 강화와 함께 유연한 생산 체제로 친환경차 경쟁력을 제고한다는 계획이다.

현대차 투싼 하이브리드. 현대차 제공

14년 만에 친환경차 150만대 판매 달성

현대차·기아는 2011년 미국 친환경차 시장 진출 이후 11년만인 2022년 누적 판매 50만대를 돌파했다. 그로부터 2년 뒤인 2024년에는 100만대, 지난달에는 150만대라는 의미있는 기록을 써내려갔다.

올해 연간 기준 판매량도 지난 7월까지 22만1565대로 전년 동기보다 20% 넘게 증가하고 있다. 하반기 실적에 따라 연간 최고 실적을 경신할 전망이다.

현대차·기아의 미국 내 전체 판매량에서 친환경차가 차지하는 비중도 꾸준히 늘었다. 지난해(20.3%)로 처음으로 20%를 넘었으며 올해 1~7월도 21.1%를 차지하고 있다. 미국에서 판매되는 현대차·기아 차량 10대 중 2대는 친환경차라는 의미다.

친환경차 유형별 판매 현황을 보면 하이브리드가 지난 2월 누적 판매 100만대를 돌파한 이후 현재까지 113만8502대가 팔렸고 전기차 37만4790대, 수소전기차 1853대가 뒤를 이었다.

미국 시장에서 가장 많이 팔린 모델은 현대차의 경우 투싼 하이브리드다. 투싼 하이브리드는 2021년 미국 판매를 시작했으며 지난 7월까지 19만7929대가 판매됐다. 그 다음으로는 쏘나타 하이브리드, 아이오닉 5 순으로 집계됐다.

기아는 니로 하이브리드가 2017년부터 지난 7월까지 18만3106대가 판매됐다. 그 다음으로는 스포티지 하이브리드, 쏘렌토 하이브리드 순으로 팔렸다.

현대차·기아 친환경차 19종…라인업 다변화

현대차·기아가 미국에서 판매하는 친환경차 모델 수는 ▲하이브리드(PHEV 포함) 8종 ▲전기차 10종 ▲수소전기차 1종 등 19종이다.

그중에서도 현대차·기아는 2차례 '북미 올해의 차'에 오른 아반떼에 하이브리드 모델을 출시하고 스포츠유틸리티(SUV) 차급에서도 투싼, 싼타페, 쏘렌토 등 하이브리드 모델을 추가하는 등 친환경차 모델을 공격적으로 투입했다.

현대차·기아는 향후 미국 시장에 플래그십 대형 SUV인 팰리세이드 하이브리드와 콤팩트 전기 세단인 EV4 등 다양한 친환경차를 출시해 라인업을 확대할 예정이다.

생산 측면에서도 현대차·기아는 현대차 앨라배마 공장, 기아 조지아 공장과 함께 지난해 10월 양산을 시작한 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)를 통해 미국 친환경차 시장에 대응할 계획이다.

HMGMA는 현재 생산 중인 아이오닉 5, 아이오닉 9 외에 내년 기아 모델을 추가 생산하고, 향후 제네시스 차량으로 생산 라인업을 확대한다. 전기차뿐만 아니라 내년에 하이브리드 차종을 투입하며 유연한 생산 체계를 구축한다는 목표다.

기아 니로 하이브리드. 기아 제공





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



