충남도·중국 양저우 손잡고 역사·문화·관광 교류 본격 추진

김태흠 지사, 양저우시 당서기와 회동…"태안국제원예치유박람회에 양저우 대표단·셰프 초청"

충남도가 중국 2위 경제 규모를 자랑하는 장수성의 중심 도시 양저우와 역사·문화·관광 분야 교류 협력 방안을 본격 모색한다.

해외 시장 개척을 위해 중국을 방문 중인 김태흠 지사는 23일 양저우에서 왕진지앤 당서기를 만나 충남과 양저우 간 교류 협력의 필요성을 강조했다.

김 지사는 "양저우는 통일신라시대 대학자 최치원 선생이 당나라 과거에 합격해 관료 생활을 한 곳이자, 충남 출신 서예가 추사 김정희의 스승 완원 선생 사당이 위치한 곳"이라며 "역사·문화적으로 깊은 인연을 맺고 있는 충남과 양저우가 자매결연을 맺고 다양한 분야에서 교류를 추진하자"고 제안했다. 이에 왕진지앤 당서기도 긍정적인 답변을 내놨다.

김 지사는 또 내년 태안에서 열리는 국제원예치유박람회를 소개하며 "세계적으로 유명한 양저우의 음식을 박람회에서 선보여 달라"며 왕 당서기를 직접 초청했다.

그는 지난 22일 장수성장을 만난 자리에서도 "양저우 대표단이 원예전시에 참여하고, 셰프가 직접 방문해 양저우 요리를 선보여 달라"고 요청한 바 있다.

양저우시는 충남보다 면적은 작지만 인구 458만 명으로 두 배 이상 많고, 기계장비·자동차·화학·신에너지·바이오 등 첨단 산업이 고르게 발달해 있다.

김 지사는 왕 당서기와의 접견에 앞서 중국 최초 외국인 기념관으로 2007년 설립된 최치원 기념관을 방문해 양국 간 문화 교류의 상징적 의미를 되새겼다.

