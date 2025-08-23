트럼프, 인텔 지분 인수 공식화 "美정부가 완전히 소유·통제"(종합)

SNS에 글 "미국·인텔 모두에 큰 거래"

8.92% 블랙록 제치고 최대주주 등극

"인텔은 미국 미래 근간…다시 위대하게"

북중미월드컵 행사서도 소개…추가 행보도 예고

"인텔 건과 같은 거래 더 할 것"

삼성·마이크론·TSMC 지분 인수 나설지 주목

도널드 트럼프 미국 대통령은 22일(현지시간) 미국 반도체 기업 인텔의 지분 10% 인수 사실을 공식화하며 미국 정부가 "완전하게 소유 및 통제"하게 됐다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 사회망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 "미국이 이제 더 놀라운 미래를 가진 위대한 미국 기업 인텔의 (지분) 10%를 완전히 소유하고 통제한다고 보고드리게 되어 큰 영광"이라고 밝혔다.

이에 따라 미국 정부는 인텔의 최대 주주가 됐다. 종전까지 인텔의 최대주주는 지분 8.92%를 보유한 미국의 자산운용사 블랙록이었지만, 이 자리를 두 자릿수 지분을 확보한 미국 정부에 넘겨주게 됐다.

트럼프 대통령은 "나는 이 거래를 인텔 최고 경영자인 립부 탄과 협상했다"며 "미국(미국 정부)은 (획득하는) 이들 지분에 대해 아무것도 지불하지 않았으며 현재 주식의 가치는 약 110억달러(약 15조원)에 달한다"고 적었다.

이어 트럼프 대통령은 "이는 미국에 큰 거래이자, 인텔에 큰 거래"라고 밝혔다. 또 "인텔이 하는 일인 최첨단 반도체와 집적회로를 만드는 것은 우리나라의 미래에 근간"이라며 "다시 미국을 위대하게 만들자"라고 썼다.

미국 정부는 반도체법(칩스법)에 따라 인텔에 주기로 한 보조금의 반대급부 성격으로 인텔 지분 10%를 받은 것으로 전해진다. 인텔이 보조금을 받는 조건으로 약속한 대미투자계획이 회사 경영난으로 불투명하게 되자, 미국 정부가 나서 약속을 이행하지 않을 경우에 대비한 방책으로 지분 인수를 요구했고 인텔은 이를 받아들였다는 것이다.

앞서 바이든 정부 때인 지난해 11월 미 상무부는 최첨단 반도체 역량을 발전시키고 일자리 수만 개를 창출하기 위해 인텔에 최대 78억6500만 달러(약 10조9000억원)의 직접 자금을 지급한다고 발표한 바 있다. 인텔은 이를 포함해 총 109억 달러 규모의 정부 보조금을 받게 돼 있다.

앞서 하워드 러트닉 미국 상무장관은 지난 19일 반도체법에 따른 보조금을 활용해 인텔의 지분 확보를 시도하고 있다고 밝혔다. 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 실제 트럼프 정부와 인텔은 러트닉 장관의 해당 발언 다음 날인 20일 이번 합의의 기본 틀을 확정했다. 당시 러트닉 장관과 데이비드 진스너 인텔 최고재무책임자(CFO)가 계약 얼개에 합의한 것으로 전해졌다.

인텔 이사회가 당일에 이 방안을 승인했고 그 이튿날인 21일 러트닉 장관과 탄 CEO가 구체적인 계약 조건에 합의한 것으로 전해졌다.

탄 CEO는 계약을 공식 발표하는 성명에서 "대통령과 정부가 인텔에 보여준 신뢰에 감사드린다"며 "미국의 기술과 제조 분야 리더십 발전에 대한 노력을 기대한다"고 밝혔다.

러트닉 장관도 소셜미디어 엑스(X)에서 "역사적 합의로 반도체 분야에서 미국의 리더십이 강화될 것"이라며 "함께 경제를 성장시키고 미국의 기술 우위를 지키는 데 도움이 될 것"이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조 추첨 일정 발표 행사에서도 인텔 지분 획득 건을 소개했다. 그는 "우리는 그와 같은 거래를 많이 한다. 나는 (그와 같은 거래를) 더 할 것"이라고 말했다. 인텔 외 보조금을 받기로 한 다른 기업들에 대해서도 지분 인수에 나설 가능성을 열어둔 것이다.

이에 따라 삼성전자와 같이 대미 반도체 설비투자에 따른 보조금을 수령하는 기업에 어떤 영향이 미칠지 업계의 관심이 주목되고 있다.

다만 트럼프 대통령이 인텔과 같은 자국 기업을 넘어, 외국 업체의 지분 획득까지 시도하려 할지는 좀 더 지켜봐야 할 것이라는 견해도 있다. 월스트리트저널(WSJ)은 지난 21일 트럼프 행정부가 반도체법에 따른 보조금을 주는 대가로 보조금 수령 기업의 지분을 확보하는 방안을 검토 중이지만 미국 투자를 늘리고 있는 대형 업체들에 대해선 지분 확보를 추구할 계획이 없다고 행정부 관계자를 인용해 보도했다.

전임 조 바이든 행정부 시기인 지난해 12월에 미 상무부는 반도체법에 따라 TSMC에 66억달러(약 9조2000억원), 마이크론에 62억달러(약 8조6000억원), 삼성전자에 47억5천만달러(6조6000억원) 등의 보조금을 지급하기로 하는 계약을 맺었다.





김형민 기자



