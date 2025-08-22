'결선진출' 김문수 "안철수·조경태 당에 필요…잘 융화해야"

김문수, 장동혁과 당대표 결선 진출

'탈락' 안철수·조경태에 "융화해야"

국민의힘 신임 당대표 선거 결선에 진출한 김문수 후보가 22일 "저는 평생을 투쟁해 왔기 때문에 이재명 정부를 이길 방법을 몸에 체득한 사람"이라고 강조했다. 경쟁자였던 안철수·조경태 후보와 지지자들에 대해선 "저는 이런 분들이 당에 필요하다고 생각한다"며 손을 내밀었다.

22일 충북 청주시 흥덕구 청주오스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회에서 김문수 당 대표 후보가 결선 진출에 성공한 뒤 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

김 후보는 22일 오후 충북 청주 오스코에서 열린 제6차 전당대회가 끝난 후 기자들과 만나 "투쟁 안 해본 사람들이 말로 투쟁 투쟁하는데 민주당, 이재명 대통령과 싸워서 이길 수 있는 사람이 김문수 외에 누가 있는지 묻고 싶다"며 이같이 말했다.

이날 전당대회에서 김문수·장동혁 후보는 조경태·안철수 후보를 꺾고 당대표 선거 결선에 진출했다. 국민의힘은 결선 진출자 명단만 발표했을 뿐 후보 간 순위나 득표율은 공개하지 않았다.

김 후보는 결선 전략 관련해 "이재명 독재와 맞서 싸울 수 있는 사람, 민주당과 싸워서 이길 수 있는 사람, 그것이 누구인지 생각이 일치할 것"이라며 "그런 내용을 잘 부각하면 좋은 결과가 나오지 않겠나 기대한다"고 설명했다.

김 후보는 당대표가 될 경우 국내외 여론을 움직여 이재명 정권에 대응하겠다고 강조했다. 그는 "우리 당의 원내 투쟁은 승리를 거두기 어렵다"며 "악법이 계속 통과되고 있는데 필리버스터 외에는 못한다. 저는 원내 투쟁과 장외 투쟁을 겸하겠다"고 강조했다.

이어 "광범위한 국민적인 저항 운동을 하겠다"며 "바깥 분들과 힘을 합쳐야 한다"고 말했다.

김 후보는 당대표에 당선될 경우 어떻게 당을 통합할 것이냐는 질문에 "첫째는 많이 만나서 대화를 많이 해야 한다"며 "암세포 자르듯이 잘라내는 건 민주주의가 아니다"라고 말했다.

당대표 선거에서 탈락한 안철수·조경태 후보와의 협력 관련해선 "둘 다 오랫동안 관계가 많이 있다"며 "이런 분들이 당내에 필요하다고 생각"고 했다. 그러면서 "다른 후보는 이런 사람을 암세포처럼 잘라내야 한다는 사람도 있는데 잘 융화해서 가는 게 중요하다"고 설명했다.

6·3 대선에서 국민의힘 최종 후보였음에도 이날 과반 득표를 하지 못한 것에 대해선 "우리 당이 저뿐만 아니라 장동혁 후보와 같은 훌륭한 젊은 정치인이 많다"며 "50%를 넘지 못한 건 국민의힘에 미래가 있다는 것"이라고 했다.

이날 4명의 후보자 중 과반 득표자가 나오지 않으면서 1·2위를 기록한 두 후보가 결선에서 다시 승부를 가리게 됐다. 23일 TV토론을 한차례 한 뒤 24~25일 결선 투표를 거쳐 26일 국회도서관 대강당에서 최종 당대표를 확정한다.





청주=문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr

청주=장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



