인뱅 3사, 2분기 중·저신용자 대출 비중 초과 달성

권재희기자

입력2025.08.22 18:44

35% 달성한 토스뱅크가 1위

인터넷 전문은행 3사(카카오·케이·토스뱅크)가 나란히 2분기 중·저신용자대출 비중이 금융 당국의 규제 비중을 웃돈 것으로 나타났다.


22일 금융권에 따르면 올 2분기 토스뱅크는 중·저신용자 대상 신용대출 비중(평균잔액 기준) 35.0%를 기록하며 인뱅 3사 중 가장 높은 수치를 달성했다. 이어 케이뱅크, 카카오뱅크 가 각각 34.4%, 33.1%를 기록했다.

신규취급액 기준으로도 토스뱅크가 50.2%로 가장 높은 수준을 기록했다. 이어 카카오뱅크가 49.4%를 달성했다. 올 1분기 목표치에 미달했던 케이뱅크도 이번엔 38.2%를 기록했다.


앞서 금융위원회는 올 2월 민생경제점검회의에서 신규 취급 신용대출에서도 30% 이상을 중·저신용자에게 내어줄 것을 주문한 바 있다.




권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

