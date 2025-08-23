원래 이름은 '뽀뽀뽀'…별의 요정 커비는 누구 [일본人사이드]

HAL 연구소에서 개발…원작은 '팅클★뽀뽀'

아이들 친숙한 분홍색 디자인으로 주목

"뭐든지 다 빨아들이는 먹보." 통통한 분홍색 몸만 봐도 알 수 있는 '별의 요정 커비'의 설명인데요. 이번 주 일본에서는 닌텐도가 오는 11월 별의 요정 커비 게임 신작을 출시할 것이라고 발표해 화제가 되고 있습니다. '슈퍼 마리오' 시리즈와 함께 워낙 국민적 사랑을 받은 캐릭터이기 때문인데요. 원래 커비가 아니라 '뽀뽀뽀'가 될 뻔했다는 사실, 알고 계시나요? 이번 주는 별의 요정 커비 이야기를 들려드립니다.

별의 요정 커비는 일본 HAL 연구소에서 개발한 게임입니다. HAL 연구소는 1980년 당시 컴퓨터에 빠진 젊은이들이 게임과 하드웨어를 개발하기 위해 만들어진 회사인데요. 잘 나가던 회사였지만 1991년 게임보이 등 여러 가정용 보급 게임기가 등장하고 각종 게임 소프트웨어들이 출시되면서 회생절차까지 밟게 됩니다. 그렇게 회사 상황이 악화 일로를 걸을 시기, HAL 연구소는 회심의 일격으로 '팅클★뽀뽀'라는 게임 발매를 준비 중이었습니다.

별의 요정 커비 디스커버리 이미지. 닌텐도.

'뽀뽀뽀'라는 분홍색의 그리기 쉬운 동그란 캐릭터가 적을 빨아들이고 뱉어버린다는 독특한 설정이었는데요. 지금의 커비와 굉장히 비슷한데, 어딘가 부은 듯 해 보이는 눈만 조금 다릅니다. 커비를 디자인한 개발 디렉터 사쿠라이 마사히로씨는 당시 커비의 체형은 아이들에게 친숙한 캐릭터로 디자인된 것이라고 설명했습니다.

HAL 연구소는 닌텐도 게임 디자이너인 미야모토 시게루씨에게 출시를 앞둔 뽀뽀뽀를 보여주게 됩니다. 미야모토씨는 현재 닌텐도 전무이사로 마리오, 젤다를 만든 친부모로 불릴 정도로 게임계의 거장으로 불리는데요.

미야모토씨는 "설정이 재미있는데 너무 아깝지 않으냐. 좀만 손 보면 굉장히 재미있을 것 같다"고 조언을 하게 되는데요. 이 조언을 받아들여 HAL 연구소는 예정된 발매 주문을 모두 취소하고, 재검토에 들어갑니다. 큰 변화가 있었던 것은 아닌데, 이름을 바꿔버렸는데요. '뽀뽀뽀'가 아니라 우리가 아는 '커비'로 바꾸고, 게임 제목도 '별의 요정 커비'로 변경하죠. 그리고 게임 흥행 가능성을 본 닌텐도에서 발매를 맡아주게 됩니다. 윤택한 자금을 바탕으로 대대적인 광고를 했죠. 그렇게 1992년 4월 27일 '별의 요정 커비'가 세상에 나옵니다. 나오자마자 일본에서만 게임팩 172만개 이상, 전 세계 누계 500만개가 팔리게 되죠. 대히트를 치게 된 겁니다.

빨아들이고 있는 커비. 일본어로 '무엇이든 빨아들이는 먹보'라고 쓰여있다. 닌텐도.

뽀뽀뽀에서 어떻게 커비가 됐느냐에 대해서는 많은 이야기가 있는데요. 가장 유력한 설은 변호사에게 감사하는 뜻을 담았다 입니다. 넷플릭스 다큐멘터리에도 등장했던 설인데요, 닌텐도는 대표 게임 '동키콩'과 관련된 세기의 재판을 치르게 됩니다. 동키콩은 커다란 고릴라 동키콩이 슈퍼 마리오의 애인을 납치하고, 구하러 오는 마리오에게 드럼통을 던지는 게임인데요. 동키콩이 일본 안팎으로 인기를 끌게 되면서 유니버셜 스튜디오의 '킹콩' 저작권자들이 이를 알게 되는데요. 이름도 콩으로 끝나는 데다가 고릴라가 모티브가 된 것도 똑같으니 킹콩을 표절한 것이라며, 유니버셜 스튜디오가 닌텐도 측에 소송을 제기하게 됩니다.

닌텐도가 글로벌 기업인 유니버셜 스튜디오와 어떻게 맞서 싸워 이길 것인가, 우려가 난무하는 상황에서 닌텐도 측에서는 변호사 '존 커비'가 변호를 맡게 됩니다. 존 커비는 킹콩은 다른 브랜드에서도 고릴라의 대명사처럼 사용되고 있다고 주장합니다. 또 원래 1933년 출시된 킹콩의 원작이 있는데, 유니버셜 스튜디오가 이것의 저작권 만료를 주장해 재판에서 승소했던 일을 제시합니다. 그리고 유니버셜 스튜디오의 킹콩이 아니라, 더 그 전의 원작 킹콩에서 모티브를 따왔다고 주장하죠. 킹콩이 어디서 왔냐를 따지려면 1930년대 논쟁으로 거슬러 올라가 이를 정리해야 하는 것이죠. 결국 법원은 닌텐도의 손을 들어줍니다.

이런 일이 있고 난 뒤, 우리 뽀뽀뽀의 이름을 무엇으로 변경할 것인지 고민하던 결과 후보에 커비가 있었다는데요. 당시 닌텐도 측에서는 바로 승소로 이끈 변호사 존 커비를 떠올리게 됐다고 해요. 그래서 커비가 됐다고 합니다. 일각에서는 변호사가 대머리였기 때문에 커비가 매끈한 분홍색 원형 물체로 등장했다고도 하는데, 사실 닌텐도가 커비라는 이름과 변호사를 연상지어 떠올렸을 뿐 이는 사실이 아니라고 해요.

별의 요정 커비는 그렇게 세상에 등장하게 됩니다. 작은 별나라 '푸푸푸랜드'에 쳐들어온 '데데데대왕'이 이곳의 음식과 보물들을 빼앗아갑니다. 이것만 봐도 왜 커비의 이름이 '뽀뽀뽀'인지 대충 짐작이 가시죠. 소식을 들은 '구 뽀뽀뽀 현 커비'가 이것을 되찾기 위해 모험을 떠나는 스토리인데요.

출시 30주년이 넘었다 보니 일본에서도 커비에 대한 인기는 대단합니다. 팬시숍에도 항상 커비 굿즈가 성황리에 판매되고 있는데요. 일본에서는 커비 팬들이 만드는 '커비 위키'도 있을 정도랍니다. 심지어 커비 게임 최신작이 나올 때 닌텐도가 개발자 인터뷰를 하는데, 개발자들은 "개발자들도 커비를 너무 좋아해서 다들 게임 난이도를 올리고 싶어하지 않았다"라며 "커비가 힘들어하는 것이 싫었기 때문"이라까지도 이야기했을 정도랍니다.

여하튼 여러 우여곡절을 겪고 당당히 이름을 알린 커비인데요. 커비의 신나는 모험 뒤에는 정말 많은 사람의 노고가 숨어있었던 것 같습니다.





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr



