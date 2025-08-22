[포토] 탄소중립 컨퍼런스 박수치는 김민석 총리

김민석 국무총리를 비롯한 내빈들이 22일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 탄소중립 글로벌 협력 컨퍼런스에 참석, 기념촬영을 하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>