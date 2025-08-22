車공장에 로봇이 등장할 날은?

테슬라 vs. 현대차 보스턴다이내믹스

내년 공정 투입 목표로 테스트 중

양산형 휴머노이드 산업의 양대 산맥은 테슬라와 보스턴다이내믹스다. 테슬라는 '옵티머스(Optimus)', 보스턴다이내믹스는 '아틀라스(Atlas)'를 공장에 투입하기 위한 학습에 속도를 내고 있다.

22일 다올투자증권은 '보스톤 다이나믹스가 중요해 지는 시점' 보고서를 통해 아틀라스2 현장 투입이 현대차의 중장기 주가 랠리의 핵심 촉매가 될 것이라고 분석했다.

테슬라 '2025년 수천대 투입' 공언했지만

앞서 테슬라는 올해 1월 CES에서 "올해 안에 옵티머스 수천 대를 공장에 투입하겠다"고 공언한 바 있다. 하지만 아직 본격적인 생산 현장 투입 소식은 들리지 않았다. 현대차 자회사인 보스턴다이내믹스는 지난 20일(현지시간) LBM(Large Behavior Model, 대규모 행동모델)을 기반으로 한 훈련을 시작했음을 알리는 동영상을 공개했다(사진). 아틀라스2의 대량 양산을 위한 첫 단계에 돌입한 것이다.

기존 휴머노이드 로봇 훈련 방식은 '클래시컬 로보틱스 아키텍처'였다. 로봇이 외부 세계에서 정보를 받아들이고, 이를 처리해 명확한 규칙과 단계별 알고리즘에 따라 움직이는 방식이다. 하지만 LBM은 거대한 데이터 세트(사람의 행동 영상·실제 로봇 경험·시뮬레이션 등)을 기반으로, AI가 인간처럼 행동하는 것을 직접 학습해서 정교하게 자동화하는 훈련 방식이다.

유지웅 다올투자증권 애널리스트는 "연초 엔비디아가 피지컬 AI의 핵심으로 로봇이 스스로 훈련할 수 있는 로봇 파운데이션 모델인 'GR00T'을 강조했는데, 이후 실제 휴머노이드 로봇에서 실증 사례들이 나오기 시작했다"며 "현재 알려진 바로는 생츄어리(Sanctuary)AI와 피겨(Figure)AI가 LBM 기반 훈련을 시작했고 테슬라 옵티머스 역시 자체 훈련 형태인 것으로 알려졌다"고 언급했다.

현대차 아틀라스2 현장 투입 임박

현대차그룹의 미국 전기차 공장 HMGMA와 싱가폴 혁신센터 HMGICS에서 아틀라스2 투입이 예정돼 있다. 프레스-차체-도장-의장-검사 등 5개 조립 공정 가운데 주로 의장 단계에 투입돼 UPH(Unit Per Hour, 시간당 생산대수)를 10% 이상 끌어올리는 역할을 할 것으로 기대되고 있다. 유지웅 애널리스트는 "양산성이 확인되는 순간부터 LBM 훈련 효과가 극대화되고, 독립계 로봇 진영에 비해 현격한 성능 차이도 기대할 수 있다"고 분석했다.

현대차는 미국 법인인 HMG글로벌과 현대글로비스를 통해 보스턴다이내믹스 지분을 각각 54.7%, 11.0% 보유하고 있다. 나머지 지분은 정의선 현대기아차 그룹 회장(21.9%)과 소프트뱅크(12.4%)가 들고 있다. 유지웅 애널리스트는 "올해 말부터 기대되는 현대차그룹의 양적 성장 사이클(미국-유럽-인도 증설)을 앞두고 아틀라스2의 현장 투입이 중장기 주가 랠리의 핵심 촉매로 작용할 것으로 판단한다"고 밝혔다.





조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr



