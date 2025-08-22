본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]'휴머노이드 액추에이터 특화' 로보티즈, 13%대 상승

김대현기자

입력2025.08.22 09:50

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

현대차증권 "목표주가 10만원"

로봇 핵심 부품 전문기업 로보티즈 의 주가가 강세다. 22일 오전 9시49분 기준 로보티즈는 전 거래일보다 9900원(13.04%) 상승한 8만5800원에 거래됐다.


[특징주]'휴머노이드 액추에이터 특화' 로보티즈, 13%대 상승
AD
원본보기 아이콘

이날 현대차증권은 로보티즈에 대해 "로봇 산업의 액추에이터는 인공지능(AI) 산업의 그래픽처리장치(GPU)"라며 투자의견 매수, 목표주가 10만원을 제시했다. 액추에이터는 모터, 감속기, 제어기, 통신 등 하나의 모듈로 구성돼 로봇의 관절 및 이동 장치에 사용되는 부품이다.

박준영 현대차증권 연구원은 "가장 큰 투자포인트는 휴머노이드에 특화된 액추에이터 기술과 액추에이터의 커스터마이징 능력"이라며 "현재까지 휴머노이드 시장의 패권을 누가 가져갈 것인지 정해지지 않은 상황에서 그 경쟁의 수혜를 누릴 수 있는 기업은 단연 공통 부품이자, 휴머노이드 원가의 70%가량을 차지하는 액추에이터를 생산하는 기업"이라고 강조했다.


그러면서 "이는 마치 수많은 AI 기업들 사이에서 엔비디아의 GPU가 가장 큰 수혜를 누리는 상황과 유사하다고 할 수 있다"며 "GPU 시장은 이미 엔비디아라는 최강자가 천하통일을 해버린 형국이지만 휴머노이드용 액추에이터 시장에는 여전히 기회가 많다"고 덧붙였다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대기업 회장·연예인도 당했다…계좌서 380억 빼돌린 범죄조직 총책 송환 대기업 회장·연예인도 당했다…계좌서 380억 빼돌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"살 빠지고 얼굴도 바뀌어"…'2주의 기적' 체험 가능한 놀라운 변화

강경화 vs 김현종의 엇갈린 운명

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

"李 대통령, 중국이냐 미국이냐 어느 편에 설지 정해야"…친트럼프 인사 주장

"막내딸 낳아줘서 고마워" 방송서 대리모에 감사인사 전한 여배우

폭염으로 열차 지연 0→67건 '폭증'…보상은 없었다

李 지지율 2주 연속 하락해 56%…'경제전망 대선 전 수준으로'

새로운 이슈 보기