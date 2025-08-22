트럼프 "우크라, 공격 없이 전쟁 승리 어려워"

도널드 트럼프 미국 대통령이 전임 조 바이든 대통령이 우크라이나가 러시아의 침공에 반격하지 못하게 했다고 21일(현지시간) 비판했다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 "침략국을 공격하지 않고 전쟁에서 승리한다는 것은 거의 불가능에 가깝다"며 이같이 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령.

이어 "마치 훌륭한 수비를 갖춘 뛰어난 스포츠팀이 공격은 전혀 할 수 없는 상황과 같다. 승리 가능성은 전혀 없다"며 "우크라이나와 러시아도 마찬가지"라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 "부패하고 극도로 무능한 조 바이든은 우크라이나가 반격하지 못하게 하고 오직 방어만 하게 했다"고 비판했다. 또 "어쨌든 내가 대통령이었다면 이 전쟁은 절대 일어나지 않았을 것이다. 일말의 가능성도 없다"며 "흥미로운 시간이 다가오고 있다!"고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 지난 15일 알래스카에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 회담한 뒤 18일 백악관에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 유럽 주요국 정상들을 만났다. 연이은 회담 이후 트럼프 대통령은 러시아와 우크라이나 간 양자 정상회담을 조율하고, 유럽과 우크라이나 안전 보장 방안을 논의하며 종전 협상을 시도하고 있다.

정치전문매체 더힐은 "크렘린이 평화협상 진전을 지연시킬 수 있다는 신호를 보내는 와중에 (트럼프 대통령이) 우크라이나가 러시아에 대한 공격을 시작할 가능성을 제기했다"고 풀이했다.

그간 트럼프 대통령은 우크라이나의 러시아 본토 공격에 반대해왔다. 작년 11월 바이든 전 대통령이 최대 사거리 300㎞의 전술 탄도 미사일인 '에이태큼스(ATACMS)'를 러시아 본토 공격에 사용할 수 있게 승인하자 12월 당선인 신분으로 기자회견을 열고 거세게 비판했다. 그러나 공격 없이 승리하기는 어렵다는 이날 발언은 기존 입장과는 다르다. 트럼프 대통령이 우크라이나의 반격 가능성을 거론하며 러시아에 평화 협상을 압박하는 것이 아니냐는 분석이 나온다.





오수연 기자



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr)