"그래서 피해가 어느정돈데요?"…美 추가관세에 中企 대혼란

철강·알루미늄 파생상품 407종 추가

협력사 많아 정확한 함량 파악 어려움

"정부 컨설팅 지원 확대돼야"

경기 화성시에서 자동차 브레이크 부품 업체를 운영하는 강모씨는 미국의 철강·알루미늄 파생상품이 대폭 확대됐다는 소식을 접하고 혼란에 빠졌다. 피해 규모를 파악하려면 제품 속 철강·알루미늄 비중을 계산해야 하는데, 여러 협력사로부터 부품을 공급받다 보니 정확한 함량을 확인하는 게 사실상 불가능해서다. 강씨는 브레이크 디스크와 패드 생산에 필요한 재료와 부품을 합금 전문 업체 등에서 공급받는다. 강씨는 "피해 수준이 어느 정도인지 가늠되지 않아 어떻게 대응해야 할지 모르겠다"면서 "업계 전체가 비슷한 상황이라서 다들 눈앞이 캄캄한 실정"이라고 토로했다.

도널드 트럼프 미국 행정부가 50% 품목 관세가 적용되는 철강·알루미늄 파생상품 목록에 407개 제품 카테고리를 추가키로 한 뒤 산업 현장에선 혼란이 이어지고 있다. 수많은 관련 기업들이 철강·알루미늄 함량과 원산지 파악에 어려움을 겪으면서다. 전문가들은 중소·중견기업을 대상으로 한 정부의 컨설팅 지원이 제품 함량 확인, 원산지 증명 등으로 확대돼야 한다고 조언한다.

22일 정부와 중소기업계에 따르면 관세 피해 상담 창구인 '관세 대응 119'에 접수된 문의는 미국이 철강·알루미늄 파생상품을 대폭 확대하기로 한 다음 날인 지난 19일에 105건으로 치솟았다. 이달 일평균 접수 건수가 68건임을 고려하면 1.5배 넘게 증가한 수치다. 유형별로는 구체적인 관세 관련 규정에 관한 문의인 '관세 확인'(91.4%)이 가장 많았다.

이번에 추가된 철강·알루미늄 파생상품은 자동차 부품·변압기·화장품·가전기기·건설기계 등으로, 대부분 중소기업이 생산을 담당하는 품목이다. 특히 화장품, 자동차 부품과 같은 대미 수출 비중이 높은 품목이 다수 포진돼 중소기업들의 타격이 불가피할 전망이다.

문제는 이번 조치로 영향을 받게 된 중소기업 대다수가 자사 제품의 철강·알루미늄 비중과 원산지를 제대로 파악하지 못하고 있거나 파악을 하려고 해도 쉽지가 않다는 점이다. 국내외 여러 협력사를 통해 부품과 포장재를 납품받는 경우, 모든 협력사를 거쳐 관련 자료를 확보하고 따져봐야 한다.

경기 부천시에서 소형 가전제품 업체를 운영하는 김모씨는 "전자레인지에 들어가는 외판이나 팬, 모터, 콘덴서 등 많은 부품을 협력사가 조달하고 있어 우리 제품의 철강·알루미늄 비중을 전혀 모른다"며 "사양서를 통해 확인할 순 있겠지만, 복잡하고 시간과 비용이 많이 든다"고 했다. 한아름 한국무역협회 수석연구원은 "업체에 따라서는 제품 하나에 들어가는 볼트·너트·스크루까지, 파생상품에 포함되는 부품을 수십 개, 심지어 100개 이상 조달받는 경우도 있는데 이런 상황에선 함량 등에 대한 추적이 현실적으로 불가능할 것"이라고 설명했다.

한 번에 많은 품목이 추가되면서 아직 구체적인 내용이 전달되지 않은 점도 혼선을 키우고 있다. 추가된 407종에 자사 제품이 포함되는지 여부를 모르는 기업이 많아서다. 김필수 대림대 자동차학과 교수는 "자동차 부품만 해도 3만개가 넘는데 어떤 부품이 해당하고 어떤 부품이 제외되는지 알기 어렵다"며 "대책을 세우려면 정부가 이 과정부터 명확하게 도와줄 필요가 있다"고 했다.

한 수석연구원은 "기업들 입장에선 1차 협력사, 2차 협력사, 때로는 그 이상으로 거슬러 올라가야 성분을 파악할 수 있기 때문에 함량 파악, 원산지 입증 등에 관한 전문가 컨설팅이 필수적"이라며 "철강·알루미늄 파생 제품에 대해 함량과 원산지를 한눈에 파악할 수 있도록 행정적인 시스템을 구축하는 등의 대응이 시급하다"고 강조했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



