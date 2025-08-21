본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

의정부시장애인체육회 신임 임원 위촉

이종구기자

입력2025.08.21 17:33

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 의정부시장애인체육회(회장 김동근 의정부시장)는 지난 20일 의정부시청 시장실에서 신임 임원 위촉식을 진행했다.

김동근 의정부시장이 지난 20일 의정부시청 시장실에서 신임 임원 위촉식을 진행하고 있다. 의정부시 제공

김동근 의정부시장이 지난 20일 의정부시청 시장실에서 신임 임원 위촉식을 진행하고 있다. 의정부시 제공

AD
원본보기 아이콘

신임 임원으로는 수석부회장 박향진(의료법인 윤영의료재단 호원병원 이사장), 선임부회장 왕경민(주식회사 유명크레인 대표), 부회장 박준희(더체인지라이프 대표), 이사 이다연(현대자동차 카 마스터, (前) 국가대표 사격 선수)이 위촉됐다. 장애인체육회 이사회는 부회장 20명, 이사 43명이 활동하고 있으며 임원의 임기는 4년이다.


이날 김동근 회장(의정부시장)은 "장애인 체육은 곧 복지다. 장애인 체육의 중요성을 강조하며 장애인들의 건강 증진을 위해 편안하게 체육 활동을 즐길 수 있는 환경을 조성하겠다. 아울러 새로 위촉된 임원들에게도 장애인체육 발전을 위해 임원으로 함께해 주심에 감사드린다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

외국인, 수도권 주택 맘대로 못 산다…"사전허가 받고 2년간 실거주" 외국인, 수도권 주택 맘대로 못 산다…"사전허가 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

건강해지려고 마라톤 뛰었는데…암 위험 높아진다고?

야구장에서 먹는 컵육회, 괜찮아요?

삼겹살에 소주, 아시아인에겐 '독'…"대장암 위험 높여"

"상석에 앉아 꾸짖나? 이건 굴욕이야"…백악관 공개 사진에 유럽 '발칵'

"이제 무비자로 한국 갈 수 있대"…9월부터 중국인이 몰려온다

"아 왜 또 떨어뜨려"…현대차 로봇, 사람 훼방에도 끄떡없네

새로운 이슈 보기