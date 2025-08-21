의정부시장애인체육회 신임 임원 위촉

경기 의정부시장애인체육회(회장 김동근 의정부시장)는 지난 20일 의정부시청 시장실에서 신임 임원 위촉식을 진행했다.

신임 임원으로는 수석부회장 박향진(의료법인 윤영의료재단 호원병원 이사장), 선임부회장 왕경민(주식회사 유명크레인 대표), 부회장 박준희(더체인지라이프 대표), 이사 이다연(현대자동차 카 마스터, (前) 국가대표 사격 선수)이 위촉됐다. 장애인체육회 이사회는 부회장 20명, 이사 43명이 활동하고 있으며 임원의 임기는 4년이다.

이날 김동근 회장(의정부시장)은 "장애인 체육은 곧 복지다. 장애인 체육의 중요성을 강조하며 장애인들의 건강 증진을 위해 편안하게 체육 활동을 즐길 수 있는 환경을 조성하겠다. 아울러 새로 위촉된 임원들에게도 장애인체육 발전을 위해 임원으로 함께해 주심에 감사드린다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



