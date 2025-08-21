[포토] 국회 외통위 방문한 빌 게이츠

빌 게이츠 게이츠재단 이사장 21일 국회 외통위를 방문해 김석기 외통위원장의 안내를 받아 자리로 향하고 있다.







