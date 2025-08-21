본문 바로가기
스테이블 코인 주도권 의지…진옥동 신한 회장·정진완 우리 행장, 서클 사장 면담

황윤주기자

입력2025.08.21 13:57

22일 타버트 서클 사장과 만나기로
정진완 우리은행 행장도 면담

스테이블 코인 주도권 의지…진옥동 신한 회장·정진완 우리 행장, 서클 사장 면담
히스 타버트 서클 사장이 4대 금융그룹 은행과 회동을 앞둔 가운데 진옥동 신한금융지주 회장이 먼저 면담에 나선다. 신한금융이 스테이블 코인 등 디지털 자산 주도권을 가져가겠다는 의지로 풀이된다.


21일 금융권에 따르면 진옥동 신한금융지주 회장은 22일 오후 타버트 사장을 만날 예정이다.

진 회장과 타버트 사장은 달러 기반 스테이블 코인의 국내 유통과 송금 등의 국제거래, 그리고 원화 기반 스테이블 코인 발행 부문에서 공조를 논의할 것으로 알려졌다.


한편 KB금융지주의 경우 디지털 부문을 총괄하는 이창권 부문장(부회장급)이, 우리금융에서는 정진완 우리은행장이 각각 미팅을 준비하는 것으로 알려졌다.


정 행장은 이보다 앞서 이날 또 다른 달러 기반 스테이블 코인 USDT 발행사 테더 준법감시 부문 관계자를 만날 예정이다. 하나금융지주의 경우 서클과 테더 관계자와 회동이 예정됐다.




황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
