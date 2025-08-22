[변곡점 선 사모펀드]③사모펀드, 대전환 시작해야

과도한 규제는 독…출자자 자율규제 통해 시장정화

운용사도 단기차익보다 기업 본질가치 창출 집중

다가올 산업 구조조정…日 지역PEF 운용사례 검토해볼만

"PEF 스스로도 자율과 책임 의미 되새겨야"

편집자주 국내에 바이아웃 사모펀드(PEF)가 등장한 지 20년째다. 성년이 된 PEF 업계엔 위기감이 흐르고 있다. 홈플러스 사태 이후 PEF에 대한 비판의 목소리가 높아졌고, 평등 원칙을 내세운 상법 및 자본시장법 개정도 PEF 활동 반경을 축소하고 있기 때문이다. 변곡점에 서 있는 국내 PEF의 현재와 미래를 3회에 걸쳐 조명해 본다.



국내 PEF 시장이 근본적 전환을 요구받고 있다. 한때 기업 구조조정과 산업 재편의 핵심이었지만 최근 MBK파트너스의 홈플러스 논란 등으로 신뢰가 흔들리고 있다. 규제 강화, 자본시장 불확실성, 출자 여력 위축, 운용사 양극화가 겹치며 '어떻게 변화할 것인가'가 최대 과제로 떠올랐다. 업계와 정책 당국이 함께 투자철학과 규제체계 전반을 '대전환'해야 할 시점이라는 지적이 나온다.

'묻지 마'식 일괄 규제는 그만

최근 논의되는 자본시장법 개정안은 기관전용 PEF에도 공모펀드 수준의 공시 의무를 요구한다. 그러나 PEF만의 강점은 신속한 의사결정과 유연한 구조조정 기능이다. 공모펀드, 일반투자자 대상 PEF를 가리지 않고 일괄 공시 의무를 적용하는 것은 업계와 시장에 대한 몰이해의 결과물이라는 지적이 나온다.

은행·보험사의 자산 규제도 업계에는 부담이다. 연초부터 시중은행들은 위험가중자산(RWA) 관리로 대출과 펀드 출자를 줄였다. 펀드출자액의 위험가중치가 높게 반영되기 때문이다. 새 정부 출범 이후 은행권을 동원한 정책펀드가 은행권 자금을 흡수하면 민간 PEF로의 자금 유입 여력은 줄 수밖에 없다. 금융위원회가 지난달 뒤늦게 RWA 가중치 조정 등 금융제도 개선 계획을 밝힌 것이 그나마 다행이라는 반응이다.

결국 출자자(LP) 차원의 자율규제 방향으로 가야 한다는 지적이 나온다. 운용사(GP) 심사 과정에서 단기 차익형 펀드를 걸러내고, 확실한 밸류업 전략을 가진 펀드에 집중하도록 유도해야 한다는 것이다. 한 PEF 운용사 관계자는 "이미 GP들은 LP의 기준에 철저히 따르고 있다"며 "법으로 제약하기보단 LP들의 적절한 자율규제를 유도하면 단순 규제보다 효과적인 시장 정화 기능을 기대할 수 있다"고 설명했다.

투자 철학 변화도…지역·틈새 산업 기반 PEF

지금까지 국내 PEF의 상당수는 레버리지를 극대화해 단기간 고배당을 추구하는 모델에 치중했다. 본래의 경쟁력을 회복하기 위해 경영참여형 모델을 한층 강화해야 한다는 목소리가 나온다. 단순히 자본 공급을 넘어 기업의 가치창출계획(VCP)을 마련하고 실행 여부를 운용성과와 직접 연계해야 한다는 것이다. GP와 LP가 성과를 공유하면서도, 피투자기업의 체질 개선을 확실히 담보하는 방식으로 PEF가 진정한 경영 파트너로 자리매김해야 한다는 의미다.

투자 대상 발굴(딜 소싱) 확대도 풀어야 할 숙제다. 대기업 비핵심 자산을 사들이는 '카브아웃' 뿐만 아니라 지방 중소·중견기업, 가족기업 승계형 인수합병(M&A), 틈새산업 투자 등으로 확대가 요구되는 시점이다. 특히 미국의 관세 압박에 따른 대기업들의 대규모 대미투자가 예고된 상황에서, 중소 협력사들의 구조조정 일부를 PEF가 맡아야 한다는 목소리도 나온다.

일본처럼 지역 금융기관과 협력해 산업 재편을 이끄는 모델은 국내에서도 충분히 참고할 사례로 꼽힌다. 지역 기반 사모펀드는 중소·중견기업 혁신뿐 아니라 고용 유지, 지역경제 활성화에도 기여할 수 있기 때문이다. 일본은 이 같은 역할을 하는 '서치펀드'를 조성해 진행하는 M&A가 수년 전부터 실행됐다. 서치펀드는 펀드 만기가 대부분 없고 M&A를 진행한 펀드 운용역이 최고경영자(CEO)로 취임해 중장기적으로 회사를 경영하는 식이다. 야마구치현 기반 야마구치파이낸셜그룹이나 일본 최대 금융그룹 노무라그룹 등도 이 같은 서치펀드를 조성해 운용 중이다.

정책과 업계, 동반 전환 필요

PEF는 한국 경제가 위기 국면을 맞을 때마다 기업 회생과 산업 구조조정의 주요 수단이 되어 왔다. PEF가 제 역할을 계속하려면 정책 당국과 업계 모두 발상을 전환해야 한다. 당국은 불필요한 규제는 줄이고 LP 중심 자율심사 체계 확산을 지원하며, 업계는 책임감 있는 경영참여 모델로 신뢰를 회복해야 한다.

이남우 기업거버넌스포럼 회장은 "롯데렌탈의 과도한 경영권 프리미엄 책정 사례처럼 특히 외국계 PEF들이 업계 전반의 신뢰를 떨어뜨리는 경우가 많았다"며 "제도 정비와 동시에 PEF 스스로 책임감 있는 모습을 보여줘야 한다"고 설명했다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



