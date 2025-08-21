"NCC 370만t 줄인다"…석화업계, 감축 비중 눈치싸움 돌입

정부 '先자구노력 後지원' 원칙

기업별 이해관계 엇갈려…진통 불가피

여수·대산·울산 3대 석화단지 이해관계 달라

석유화학 업계가 중국발 저가 공세로 국내 생산 능력의 최대 25%에 해당하는 370만t 규모 나프타분해시설(NCC) 감축 압박을 받으면서 업체별 눈치싸움이 본격화하고 있다. NCC 생산능력을 줄이기 위해선 정부가 '선 자구노력, 후 지원' 원칙을 내세웠지만 기업별 이해가 엇갈리면서 자율 조정이 험난할 것이라는 우려가 나온다.

김정관 산업부 장관이 20일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 '석유화학 산업 재도약을 위한 산업계 사업재편 자율협약식'에 참석, 모두발언을 하고 있다. 2025.08.20 윤동주 기자. AD 원본보기 아이콘

눈치싸움이 언급되는 건 업계에선 "할 만큼 했다"는 반응이 나오기 때문이다. 남정윤 한화솔루션 사장은 20일 서울 대한상공회의소에서 열린 석유화학산업 재도약 자율협약식 직후 취재진을 만나 "이미 일부 설비를 중단했다"며 추가 감축 여력은 사실상 없다는 입장을 우회적으로 밝혔다. DL과의 합작사인 여천NCC 일부 생산설비 가동을 중단한 것을 언급한 것이다. 최안섭 SK지오센트릭 사장도 대한유화와 NCC 통합이 논의 중이냐는 질문에 "지금은 할 얘기가 없다"고 선을 그었다. 행사에 참석한 허성우 GS칼텍스 부회장, 강길순 대한유화 사장, 정임주 HD현대케미칼 대표, 이영준 롯데케미칼 사장은 기자들의 질문에 침묵으로 일관했다.

국내 에틸렌 생산능력은 여수·울산·대산 등 3대 석유화학단지에 집중돼 있다. 전체 1470만t 가운데 절반 이상이 전남 여수에 몰려 있다. LG화학·롯데케미칼·여천NCC·GS칼텍스 등이 이 지역에서 640만t 안팎의 NCC를 운영 중이다. 울산은 176만t 규모로 SK지오센트릭과 대한유화 등이 주력이고 PDH(프로판 탈수소화) 기반 설비 비중이 크다. 대산은 478만t 규모로 한화토탈에너지스·LG화학·현대케미칼 등이 정유-석화 융합 구조를 바탕으로 사업을 전개 중이다.

눈치 싸움을 벌이는 이유는 정부에서 제시한 감축 규모가 단순히 생산량을 줄이는 수준을 크게 벗어나기 때문이다. 업계 관계자는 "감축 목표가 연 370만t이라는 건 사실상 대형 NCC 2~3기를 멈추는 수준"이라며 "규모가 큰 기업일수록 부담이 가중될 수밖에 없다"고 말했다. 기업별로 보면 LG화학(338만t)과 롯데케미칼(233만t)이 업계 1·2위를 다투고 있다. 여천NCC(228만t), 한화토탈에너지스(152만t), 대한유화(90만t), GS칼텍스(90만t), 현대케미칼(85만t), SK지오센트릭(66만t) 등 순이다.

또 NCC를 줄이면 인력 구조조정도 뒤따를 수밖에 없다는 점도 기업엔 부담이다. 일부 산단에선 노조 차원에서 NCC 구조조정에 따른 고용 불안을 호소하는 것으로 전해졌다.

구조조정 과정에 상당한 진통은 불가피할 전망이다. 정부가 제시한 감축 목표치는 최근 업계가 보스턴컨설팅그룹(BCG)에 의뢰한 자율 컨설팅 결과에서 도출된 것이지만 세부 이행방안은 담기지 않았다. 애초 업계가 정부에 도움을 요청한 것도 각 사의 이해관계가 제각각이라 자율 협의만으로는 속도를 내기 어렵다고 판단했기 때문이다. 결국 정부안이 나온 뒤에도 '동상이몽' 구도가 반복될 수밖에 없다는 지적이 나온다.

업계 안팎에서는 향후 구조조정 시나리오를 두고 다양한 관측이 나온다. △정유사와 석화 업체의 수직 계열화 △석화 업체 간 NCC 설비 통합 운영 △설비 노후도나 수익성을 기준으로 한 개별 폐쇄 등이 대표적이다. 다만 지역별 특성과 기업 지배구조, 설비 효율성에 따라 이해득실이 달라 '누가 먼저 줄일지'에 대한 셈법이 엇갈리는 상황이다.

구조조정의 실행 가능성에서도 차이가 있다. LG화학과 SK지오센트릭처럼 그룹 내 단독 지배 구조를 갖춘 기업은 빠른 의사결정이 가능하지만 여천NCC(한화솔루션·DL케미칼), 한화토탈에너지스(한화임팩트·토탈에너지스), GS칼텍스(GS·쉐브론), 현대케미칼(HD현대오일뱅크·롯데케미칼) 등은 합작사(JV) 형태여서 이해관계자 간 조율이 선행돼야 한다. 대한유화는 오너 지분이 높은 독립계 기업으로, 독자 결단이 가능한 구조지만 규모가 작아 감축 대상 우선순위에 오를 수 있다. 반면 S-OIL은 사우디 국영석유기업 아람코가 최대 주주로 있는 정유계열이라서 석화 부문보다는 정유·샤힌 프로젝트 중심의 독자 노선이 예상된다.

업계 관계자는 "이제는 누가 먼저 줄일지를 두고 눈치싸움이 시작된 상황"이라며 "설비 노후도, 수익성, 고용 파급력뿐 아니라 지배구조상 신속한 의사결정이 가능한지 여부도 구조조정의 향방을 가르는 변수가 될 것"이라고 말했다.





