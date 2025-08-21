광주 서구, 대학생 민생회복 소비쿠폰 전액 기부

서창동장과 직원들도 기부 동참

광주시 서구에 거주하는 20대 대학생이 본인에게 지급된 민생회복 소비쿠폰 전액을 이웃에게 기부했다.

서구는 서창동에 거주하는 한 대학생의 선행이 부모는 물론 서창동장과 직원들의 기부 동참으로 이어져 100여만원의 성금이 모였다고 21일 밝혔다.

이 성금은 최근 집중호우로 생활에 어려움을 겪고 있는 주민들을 지원하는 데 쓰였다. 서창동은 삼계탕 밀키트, 라면, 김, 간편죽, 젓갈 등 생활필수품으로 구성된 식품 꾸러미를 마련해 독거 어르신 및 취약계층 25세대에 전달했다.

기부한 20대 대학생은 "착한도시 서구에 사는 서구민으로서 주변의 선한 영향력을 보고 들으면서 자연스럽게 기부의 마음이 생겼다"며 "앞으로도 내가 가진 재능과 노력을 통해 사회에 조금이나마 보탬이 되고 싶다"고 전했다.

정소현 서창동장은 "한 청년의 선행이 주민과 공직자의 나눔으로 확산돼 더 큰 울림을 줬다"며 "앞으로도 도움이 필요한 이웃을 세심하게 살피고 민·관이 함께하는 복지공동체 확산에 노력하겠다"고 말했다.





