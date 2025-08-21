노벨경제학상 수상자 만난 오세훈 "포용적 제도만이 국가 성장시켜"

노벨경제학상 수상자와 특별대담

로빈슨 교수 "한국 경제는 성공 모델"

오 시장 "새로운 통찰·감동 받아"

"지속가능한 국가 번영 이정표 될 것"

오세훈 서울시장은 21일 노벨경제학상 수상자인 제임스 A.로빈슨 교수를 만나 "다수가 참여하는 포용적 제도만이 국가를 성장과 번영으로 이끈다"며 서울시 약자동행 정책에 이같은 철학이 반영돼 있다고 말했다. 정치와 경제 성장의 관계, 국가 번영에 대해 연구하는 로빈슨 교수는 평소 한국을 성공 모델로 언급해 왔다.

오 시장 이날 오전 서울시청에서 로빈슨 교수와 '국가 성장'을 주제로 대담을 갖고 서울시가 추진하는 약자와의 동행, 디딤돌소득, 서울런 등 주요 복지 정책을 소개하며 "불평등이 좌절로 끝나지 않고 다시 도전으로 이어지는 사회, 그것이 제가 믿는 번영의 길"이라고 밝혔다.

오세훈 서울시장. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

대담에 앞서 로빈슨 교수는 강연당 18분 이내로 핵심 메시지를 전달하는 테드(TED) 형식 강연으로 '한국의 경제 발전과 민주주의의 중요성'에 대한 견해를 밝혔다. 시카고대 공공정책대학원에서 정치학 교수로 재직 중인 로빈슨 교수는 '제도 형성과 국가 번영의 영향에 대한 기여'로 2024년 노벨경제학상을 수상했다.

로빈슨 교수는 "한국의 경제성장은 포용적 경제·정치 제도 덕분에 가능했다"고 평가했다. 그러면서 "한국이 계속 번영하기 위해서는 내부적으로 민주주의를 공고히 유지하고 외부적으로는 다른 국가와의 민주적 동맹을 강화해야 한다"고 말했다.

오 시장과는 '지속 가능한 성장과 번영을 위한 제도'를 중심으로 대담을 나눴다. 오 시장은 "대한민국 번영의 바탕에는 도전이 보장되고 정당한 보상을 받을 수 있다는 확신이 있었다"며 "디딤돌소득, 서울런 등 서울시 약자동행 정책에 자신의 그러한 정책적 철학이 깔려있다"고 강조했다.

계층이동 사다리를 표방하는 디딤돌소득은 저소득 가구의 가계소득을 일부 지원하는 정책이다. 소득이 적을수록 더 많이 주는 하후상박형 복지 제도다. 올해 4년 차를 맞는 디딤돌소득은 지속가능성을 갖춘 미래형 사회보장제도 모델로 평가받고 있다. 취약계층 학생들에게 양질의 온라인 강의와 멘토링을 무료로 지원하는 서울런 역시 교육 불평등을 완화하는 구조적인 해법으로 주목받았다.

이날 로빈슨 교수는 저서 '국가는 왜 실패하는가(Why Nations Fail)'에 언급된 한국의 성공 요인에 대한 분석과 포퓰리즘에 대한 경계, 대한민국과 청년세대 미래 비전 등에 대한 질문에 상세히 답했다. 질의응답 시간에 참여자들은 로빈슨 교수에게 '인구 감소에 따른 미래사회 대응 방안'과 'AI시대 국가 발전 전략'을, 오 시장에게는 '선별 또는 보편복지, 국가 성장에 필요한 복지는 무엇인지'에 대해 질문을 던졌다.

오 시장은 "오랫동안 도시와 국가 번영의 길을 좇아오는 과정에서 로빈슨 교수님의 저서로부터 얻은 깊은 통찰은 서울시 약자 동행 정책의 밑거름이 됐다"며 "오늘 대담이 저를 비롯한 모든 참석자에게 새로운 통찰과 감동을 주는 기회가 됐을 것으로 생각하며 지속가능한 국가 번영의 이정표가 되어 주리라 기대한다"고 말했다.

한편 로빈슨 교수는 오는 12월, 서울시가 개최하는 '2025 서울 국제 디딤돌소득 포럼'에도 기조연사로 참석해 '사회경제적 환경변화에 대응하는 정책 기제, 디딤돌소득'을 주제로 발표할 예정이다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>