본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

교육

성신여대, ‘마이크로소프트 정보보안 과정’ 운영

이은서기자

입력2025.08.22 11:08

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

성신여자대학교는 오는 25일부터 28일까지 4일간 '마이크로소프트와 함께 하는 정보보안 과정(Microsoft SC-900 자격증 취득 과정)'을 온라인 비대면으로 운영한다.


성신여대, ‘마이크로소프트 정보보안 과정’ 운영
AD
원본보기 아이콘

이번 과정은 거점형 특화프로그램 'SW021(소프트웨어제로투원)'의 일환으로 진행되며, 사이버 보안 위협에 대응하기 위한 체계적인 기초 역량 강화를 목표로 한다. 교육 대상자는 성신여대 재학생(휴학생 포함)과 졸업생, 만 19세부터 34세까지의 지역 청년으로 전 과정이 무료로 운영된다. 모집 인원은 선착순 33명이며, 강좌 신청은 성신여대 지역청년 경력개발시스템 'SunShine'을 통해 온라인으로 접수할 수 있다.

교육 참여자는 마이크로소프트 엔트라 아이디(Microsoft Entra ID), 마이크로소프트 보안 및 규정 준수 솔루션 등 클라우드 환경에서 요구되는 핵심 개념을 학습하고, 실무에 적용 가능한 정보보안 능력을 기를 수 있다. 특히 마이크로소프트 보안 기초 자격증인 SC-900 자격증 시험에 무료로 응시할 기회가 제공되며, 전 과정을 이수한 참여자에게는 대한상공회의소(KCCI) 로고가 포함된 성신여대 진로취업처장 명의의 수료증이 발급된다.


교육 과정은 ▲SC-900 과정 개요 및 보안·규정 준수·ID 개념 이해 ▲마이크로소프트 보안 솔루션 및 규정 준수 솔루션 기능 실습 ▲SC-900 준비 팁과 모의 문제 풀이 등으로 구성된다. 마지막 날에는 그룹별 자격증 시험이 진행되며, IT 기업 인사담당자 특강을 통해 정보보안 분야의 취업 트렌드와 커리어 방향성에 대한 실질적인 조언을 들을 수 있다.


이채영 성신여대 대학일자리플러스센터장은 "4차 산업혁명과 디지털 전환 가속화로 정보보안의 중요성이 날로 커지고 있다"며 "이번 과정을 통해 취업을 준비하는 청년들이 보안 전문가로 성장할 수 있는 기초 역량을 갖추길 기대한다"고 전했다.




이은서 기자 libro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대기업 회장·연예인도 당했다…계좌서 380억 빼돌린 범죄조직 총책 송환 대기업 회장·연예인도 당했다…계좌서 380억 빼돌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"살 빠지고 얼굴도 바뀌어"…'2주의 기적' 체험 가능한 놀라운 변화

강경화 vs 김현종의 엇갈린 운명

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

"李 대통령, 중국이냐 미국이냐 어느 편에 설지 정해야"…친트럼프 인사 주장

"막내딸 낳아줘서 고마워" 방송서 대리모에 감사인사 전한 여배우

폭염으로 열차 지연 0→67건 '폭증'…보상은 없었다

"미 상무부, TSMC·마이크론 지분 확보 검토 안해"

새로운 이슈 보기