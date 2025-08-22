성신여대, ‘마이크로소프트 정보보안 과정’ 운영

성신여자대학교는 오는 25일부터 28일까지 4일간 '마이크로소프트와 함께 하는 정보보안 과정(Microsoft SC-900 자격증 취득 과정)'을 온라인 비대면으로 운영한다.

이번 과정은 거점형 특화프로그램 'SW021(소프트웨어제로투원)'의 일환으로 진행되며, 사이버 보안 위협에 대응하기 위한 체계적인 기초 역량 강화를 목표로 한다. 교육 대상자는 성신여대 재학생(휴학생 포함)과 졸업생, 만 19세부터 34세까지의 지역 청년으로 전 과정이 무료로 운영된다. 모집 인원은 선착순 33명이며, 강좌 신청은 성신여대 지역청년 경력개발시스템 'SunShine'을 통해 온라인으로 접수할 수 있다.

교육 참여자는 마이크로소프트 엔트라 아이디(Microsoft Entra ID), 마이크로소프트 보안 및 규정 준수 솔루션 등 클라우드 환경에서 요구되는 핵심 개념을 학습하고, 실무에 적용 가능한 정보보안 능력을 기를 수 있다. 특히 마이크로소프트 보안 기초 자격증인 SC-900 자격증 시험에 무료로 응시할 기회가 제공되며, 전 과정을 이수한 참여자에게는 대한상공회의소(KCCI) 로고가 포함된 성신여대 진로취업처장 명의의 수료증이 발급된다.

교육 과정은 ▲SC-900 과정 개요 및 보안·규정 준수·ID 개념 이해 ▲마이크로소프트 보안 솔루션 및 규정 준수 솔루션 기능 실습 ▲SC-900 준비 팁과 모의 문제 풀이 등으로 구성된다. 마지막 날에는 그룹별 자격증 시험이 진행되며, IT 기업 인사담당자 특강을 통해 정보보안 분야의 취업 트렌드와 커리어 방향성에 대한 실질적인 조언을 들을 수 있다.

이채영 성신여대 대학일자리플러스센터장은 "4차 산업혁명과 디지털 전환 가속화로 정보보안의 중요성이 날로 커지고 있다"며 "이번 과정을 통해 취업을 준비하는 청년들이 보안 전문가로 성장할 수 있는 기초 역량을 갖추길 기대한다"고 전했다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr



