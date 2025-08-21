트럼프 "풍력·태양광 승인 안해…세기의 사기극"

도널드 트럼프 미국 대통령은 20일(현지시간) "우리는 풍력이나 농민을 파괴하는 태양광을 승인하지 않을 것"이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 글을 올려 "전력원으로 풍력 발전기와 태양광을 짓고 의존해온 어떤 주(州)든 전기와 에너지 비용이 기록적으로 치솟는 것을 보고 있다"며 이같이 적었다.

그는 풍력, 태양광 발전이 "세기의 사기극"이라고 주장하며 "미국에서 어리석음의 시대는 끝났다"고 말했다.

다른 게시물에서 트럼프 대통령은 "관용은 없다. 트럼프 행정부의 EPA(환경보호청)는 낭비와 남용으로 가득한 모든 녹색 지원금을 폐지한다. 지금까지 290억 달러 이상이 취소됐으며, 이는 WPA(공공사업국) 연간 운영 운영 예산의 3배 이상"이라는 리 젤딘 EPA 청장의 방송 인터뷰 발언을 언급했다.

트럼프 대통령은 그간 전임 조 바이든 행정부 등 민주당 정권에서 추진해온 풍력, 태양광 등 친환경 발전 수단을 거세게 비난해왔다.

지난달 영국 스코틀랜드에 방문해 골프를 치던 중에도 바다에 설치된 풍력 발전기를 봤다며 이것이 고래의 죽음을 야기한다고 주장했다.

앞서 지난달 30일 트럼프 행정부는 미국 외대륙붕(OCS)의 광범위한 지역을 무분별한 해상풍력 개발용으로 지정하던 관행을 종료한다며 모든 풍력발전구역(WEA) 지정을 무효로 하기도 했다. WEA는 해상풍력 발전이 적합하다고 지정된 곳으로, 버락 오바마 전 대통령 시기 처음 지정됐고, 바이든 행정부는 이를 확대했다.





