'영끌·빚투'에 가계빚 또 최대 [3분 브리프]

①1950조원 넘어선 2분기 가계빚…'영끌·빚투'에 사상 최대치

②4대 시중은행 2분기 NIM 하락…금리 인하 앞두고 수익성 압박

③트럼프 "우크라에 미군 배치 안해…공중지원 논의할 수 있을 것"

MARKET INDEX

○뉴욕증시 기술주 이틀째 하락…S&P·나스닥↓

○투자자 차익실현에 반도체·기술주↓

○FOMC "고용보다 인플레가 더 위험"

TOP 3 NEWS

■ 2분기 가계빚 1953조 또 최대…주담대·주식빚투에 24.6조↑ ○2·3월 주택거래 증가 반영…주담대 14.9조↑

○주가반등에 '증권사 돈 빌려 투자'도 늘어

○"당분간 높은 증가세…추세적 안정여부 지켜봐야"

■ 대출금리 여전히 높은데 은행 순이자마진 '뚝'…왜? ○2분기 4대 은행 NIM 평균 1.55%

○전년 동기 대비 0.04%P 하락

○조달비용 증가로 순이자마진 축소

■ 트럼프 "우크라에 미군 투입 없다"…'유럽 파병·美 방공 지원' 부상 ○폭스뉴스 인터뷰서 미군 투입 가능성 일축

○미·유럽·우크라 3자 위원회, 안전보장안 논의

○3자 회담 장소로 부다페스트 거론

그래픽 뉴스 : 정부 재정준칙서 '관리재정수지' 빠지나

○사회보장성기금 적자 전환 눈앞

○재정상태 제대로 평가 어려워져

○통합재정수지 중심 작성 의견 나와

돈이 되는 法

■ 스테이블 코인 법안 '골든타임' 놓칠라 ○"실제 시행은 빨라야 내년 하반기"

○미국·홍콩은 내년 초 시행 예고

○원화 스테이블 코인, 업계 시각은 엇갈려

■ 몰라서 위반해도 제재하는데 "온라인엔 다크 패턴 여전" ○계도기간 끝 "적발 땐 영업정지 3개월"

○'순차 공개 가격' 개선 더딘 기업들

○해외 플랫폼 규제엔 한계, 역차별 논란

■ 버스기사 연차 거부 "근로기준법 위반 아냐" ○대법, 시기변경권 고려 요소 첫 구체적 제시

○공공성·대체인력 확보 어려움 등 정당 사유 인정

○업종의 특수성 반영, 시기 변경권 행사 유효 판단

오늘 핵심 일정

○국내

코스닥 삼성스팩10호 상장, 확정공모가 2000원

코스닥 제이피아이헬스케어 상장, 확정공모가 2만원

○해외

03:00 미국 연방공개시장위원회 회의록

09:00 미국 미국 잭슨홀 심포지엄

09:30 일본 서비스 구매관리자지수 (8월)

22:45 미국 제조업 구매관리자지수 (8월)

22:45 미국 서비스 구매관리자지수 (8월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 24℃( 0 ℃) ｜최고기온 : 32℃( 0 ℃)

○강수확률 오전 20%｜오후 20%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

