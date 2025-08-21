본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

'영끌·빚투'에 가계빚 또 최대 [3분 브리프]

입력2025.08.21 08:00

시계아이콘00분 50초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

[한 눈에 읽기]
①1950조원 넘어선 2분기 가계빚…'영끌·빚투'에 사상 최대치
②4대 시중은행 2분기 NIM 하락…금리 인하 앞두고 수익성 압박
③트럼프 "우크라에 미군 배치 안해…공중지원 논의할 수 있을 것"

MARKET INDEX
'영끌·빚투'에 가계빚 또 최대 [3분 브리프]
AD
원본보기 아이콘

○뉴욕증시 기술주 이틀째 하락…S&P·나스닥↓

○투자자 차익실현에 반도체·기술주↓

○FOMC "고용보다 인플레가 더 위험"

TOP 3 NEWS
■ 2분기 가계빚 1953조 또 최대…주담대·주식빚투에 24.6조↑
○2·3월 주택거래 증가 반영…주담대 14.9조↑
○주가반등에 '증권사 돈 빌려 투자'도 늘어
○"당분간 높은 증가세…추세적 안정여부 지켜봐야"
■ 대출금리 여전히 높은데 은행 순이자마진 '뚝'…왜?
○2분기 4대 은행 NIM 평균 1.55%
○전년 동기 대비 0.04%P 하락
○조달비용 증가로 순이자마진 축소
■ 트럼프 "우크라에 미군 투입 없다"…'유럽 파병·美 방공 지원' 부상
○폭스뉴스 인터뷰서 미군 투입 가능성 일축
○미·유럽·우크라 3자 위원회, 안전보장안 논의
○3자 회담 장소로 부다페스트 거론 
그래픽 뉴스 : 정부 재정준칙서 '관리재정수지' 빠지나
'영끌·빚투'에 가계빚 또 최대 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○사회보장성기금 적자 전환 눈앞
○재정상태 제대로 평가 어려워져
○통합재정수지 중심 작성 의견 나와

돈이 되는 法
'영끌·빚투'에 가계빚 또 최대 [3분 브리프] 원본보기 아이콘
■ 스테이블 코인 법안 '골든타임' 놓칠라
○"실제 시행은 빨라야 내년 하반기"
○미국·홍콩은 내년 초 시행 예고
○원화 스테이블 코인, 업계 시각은 엇갈려
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025082015042708363
■ 몰라서 위반해도 제재하는데 "온라인엔 다크 패턴 여전"
○계도기간 끝 "적발 땐 영업정지 3개월"
○'순차 공개 가격' 개선 더딘 기업들
○해외 플랫폼 규제엔 한계, 역차별 논란
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025082015072563988
■ 버스기사 연차 거부 "근로기준법 위반 아냐"
○대법, 시기변경권 고려 요소 첫 구체적 제시
○공공성·대체인력 확보 어려움 등 정당 사유 인정
○업종의 특수성 반영, 시기 변경권 행사 유효 판단
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025082015111534455  

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.

오늘 핵심 일정

○국내

코스닥 삼성스팩10호 상장, 확정공모가 2000원

코스닥 제이피아이헬스케어 상장, 확정공모가 2만원


○해외

03:00 미국 연방공개시장위원회 회의록

09:00 미국 미국 잭슨홀 심포지엄

09:30 일본 서비스 구매관리자지수 (8월)

22:45 미국 제조업 구매관리자지수 (8월)

22:45 미국 서비스 구매관리자지수 (8월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 24℃(0℃) ｜최고기온 : 32℃(0℃)
○강수확률 오전 20%｜오후 20%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
'영끌·빚투'에 가계빚 또 최대 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"샤넬·에르메스는 명함도 못 내밀어"…韓 상륙 '초고가' 화장품 정체 "샤넬·에르메스는 명함도 못 내밀어"…韓 상륙 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1500마력 질주하는 K2 전차…생산력 앞세운 K방산의 현장"

'아메리카당' 만든다더니…머스크, 뭐하고 있나

"레깅스 입으면 이젠 아줌마"…요즘 Z세대는 뭐 입나 봤더니

"배달 늦는다" 지적에 앙심…패스트푸드점 폭발물 자작극 배달기사 구속

"기분 나빠, 절대 가지마"…불친절한 나라 압도적 1위, 모두가 예상한 '이곳'

"길은 뚫었지만 집엔 못 갔다" 한국도로공사, 6년간 산재로 36명 '장례식'

식용류에 GMO 표시된다…식품업계 "공급망·비용 불안 여전"

새로운 이슈 보기