'영끌·빚투'에 가계빚 또 최대 [3분 브리프]

①1950조원 넘어선 2분기 가계빚…'영끌·빚투'에 사상 최대치
②4대 시중은행 2분기 NIM 하락…금리 인하 앞두고 수익성 압박
③트럼프 "우크라에 미군 배치 안해…공중지원 논의할 수 있을 것"
MARKET INDEX
○뉴욕증시 기술주 이틀째 하락…S&P·나스닥↓
○투자자 차익실현에 반도체·기술주↓
○FOMC "고용보다 인플레가 더 위험"
TOP 3 NEWS
■ 2분기 가계빚 1953조 또 최대…주담대·주식빚투에 24.6조↑
○주가반등에 '증권사 돈 빌려 투자'도 늘어
○"당분간 높은 증가세…추세적 안정여부 지켜봐야"
■ 대출금리 여전히 높은데 은행 순이자마진 '뚝'…왜?
○전년 동기 대비 0.04%P 하락
○조달비용 증가로 순이자마진 축소
■ 트럼프 "우크라에 미군 투입 없다"…'유럽 파병·美 방공 지원' 부상
○미·유럽·우크라 3자 위원회, 안전보장안 논의
○3자 회담 장소로 부다페스트 거론
그래픽 뉴스 : 정부 재정준칙서 '관리재정수지' 빠지나
○사회보장성기금 적자 전환 눈앞
○재정상태 제대로 평가 어려워져
○통합재정수지 중심 작성 의견 나와
돈이 되는 法
■ 스테이블 코인 법안 '골든타임' 놓칠라
○미국·홍콩은 내년 초 시행 예고
○원화 스테이블 코인, 업계 시각은 엇갈려
■ 몰라서 위반해도 제재하는데 "온라인엔 다크 패턴 여전"
○'순차 공개 가격' 개선 더딘 기업들
○해외 플랫폼 규제엔 한계, 역차별 논란
■ 버스기사 연차 거부 "근로기준법 위반 아냐"
○공공성·대체인력 확보 어려움 등 정당 사유 인정
○업종의 특수성 반영, 시기 변경권 행사 유효 판단
오늘 핵심 일정
○국내
코스닥 삼성스팩10호 상장, 확정공모가 2000원
코스닥 제이피아이헬스케어 상장, 확정공모가 2만원
○해외
03:00 미국 연방공개시장위원회 회의록
09:00 미국 미국 잭슨홀 심포지엄
09:30 일본 서비스 구매관리자지수 (8월)
22:45 미국 제조업 구매관리자지수 (8월)
22:45 미국 서비스 구매관리자지수 (8월)
◇점심&퇴근길 날씨
○강수확률 오전 20%｜오후 20%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
