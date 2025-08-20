[포토] 지하대피소로 이동한 정부서울청사 직원들

20일 서울 종로구 정부서울청사에서 을지연습 연계 정부서울청사 공습대비 민방위 훈련이 열렸다. 서울청사 입주 직원들이 지하2층 대피장소로 이동 대기하고 있다.







