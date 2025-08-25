강남서 기술 쌓아 해외 노린다…"시장 통째로 넘어가"[中에 안방 내준 자율주행]

포니링크 자율주행차 따라가보니

베테랑 운전실력, 韓 도로법규도 숙지

카카오도 中바이두와 로보택시 추진

서울 강남구 자율주행자동차 시범운행지구에서 주행 중인 포니링크 자율주행 차량. 포니링크 AD 원본보기 아이콘

지난 18일 서울 강남구 일대에서 주행 중인 포니링크 자율주행 차량을 뒤따라가 보니 차량은 주행 내내 부드럽게 달렸다. 강남 서초대로 자율주행차 시범운행지구에서에서 시속 50㎞ 내외로 달리다가 논현동 뒷길 골목에 들어서자 시속 10~20㎞까지 속도를 줄였다. 과속방지턱이 연달아 3개가 이어지는 구간 역시 시속 15㎞ 수준으로 천천히 주행했다.

평일 오후에도 차량이 끊임없이 이어지던 영동대로에서도 매끄럽게 차선을 바꾸는가 하면 멀리서부터 신호등 노란불을 감지하고 베테랑 운전기사처럼 차량을 제동하기도 했다. 운전석에 앉은 안전요원은 40여분 차가 달리는 동안 학동초 인근 어린이보호구역을 제외하면 수동운전으로 전환하지 않았다고 설명했다.

포니링크 자율주행 차량이 앞 차량을 따라 우회전을 할 때 승객용 태블릿에서는 신호등과 주변 차량, 현재 속력 등을 보여준다. 포니링크 원본보기 아이콘

우리나라 도로교통법도 완벽하게 숙지했다. 여러 차가 줄지어 우회전하는 상황, 포니링크 차량은 원칙에 따라 횡단보도 앞에서 일시 정지했다. 뒤에서 달려오던 보행자가 횡단보도에서 완전히 벗어날 때까지 기다린 뒤 우회전을 했다. 기자와 동승한 포니링크 관계자는 "최대한 안전하게 주행하려고 한다"고 했다.

국내에서 로보택시를 운영하려면 자동차관리법에 따라 국토교통부로부터 자율주행차 운행 허가를 받아야 한다. 하지만 국내 기업이 중국 기술을 들여오는 것을 제도적으로 막을 방법은 현재로선 없다.

점점 커지는 한중 자율주행 격차

포니링크의 국내 진출이 우려되는 건 기술력이 우리보다 높은 중국의 자율주행차가 국내 도로를 다닐 경우 데이터 습득에서 우위를 점할 수 있다는 판단 때문이다. 중국계 자율주행 기업과 국내 스타트업 사이 기술력 차이는 크게 벌어지고 있다. 포니.AI는 중국에서 1선 도시인 베이징·상하이·광저우·선전에서 모두 자율주행 허가를 취득했다. 현재 연구개발(R&D) 인력은 1400명 수준이며 지난해 2억4000만달러(3333억원) 규모 투자를 단행했다. 미국 캘리포니아에서 2021년 5월부터 시험 운행을 진행했지만 6개월 만에 중단했다. 미국은 지난 1월 중국이나 러시아 기업이 생산한 커넥티드 카 및 자율주행 시스템용 하드웨어나 소프트웨어를 통합한 승용차의 판매와 수입을 금지한 상태다.

포니.AI 뿐 아니라 카카오모빌리티와 국내 로보택시 진출을 추진하는 바이두도 위협적인 존재다. 자율주행 선두주자로 꼽히는 구글의 웨이모보다 뒤늦게 사업에 뛰어들었지만 2022년 먼저 완전 무인 로보택시 상용화에 성공하며 기술력을 입증한 바 있다. 현재 중국 우한·충칭·베이징·상하이 등 주요 도시에서 약 1000대에 가까운 로보택시를 운영하고 누적 탑승 건수는 500만건을 돌파했다.

지난 18일 서울 강남구 일대에서 주행 중인 포니링크 자율주행 차량. 전영주 기자 원본보기 아이콘

국내 자율주행 도태 시간 문제

앞선 기술력을 보유한 중국 기업 중심으로 로보택시 서비스가 대중화되면 국내 자율주행 업체들은 경쟁에서 도태할 수밖에 없다. 중국 자동차나 부품 위주로 생태계가 재편되면서 국내 자동차·부품업체들에 피해가 확산할 수도 있다. 익명을 요구한 자율주행 업체 관계자는 "카카오모빌리티가 자체 보유한 택시 면허만 현재 1000여개가 넘는데 이를 중국계 로보택시로 전환하게 되면 상당한 영향력을 미치게 될 것"이라고 했다. 규모의 경제를 실현하면 습득할 수 있는 데이터의 양은 훨씬 방대해진다. 포니링크는 이르면 8~9월 중 자율주행 차량 6대를 추가해 총 10대로 강남 일대에서 시험주행을 계속 이어갈 방침이다. 연내엔 고객을 실제로 태우는 로보택시 사업에 진출하는 게 목표다. 포니링크가 강남에서 로보택시를 운영한다면 지난해 9월부터 심야 자율주행 택시를 도입한 SWM에 이어 두 번째 운영사가 된다. 포니링크는 내년께 자율주행 버스와 35t급 로보트럭도 추진할 계획이다.

업계에서는 중국계 로보택시가 '움직이는 CCTV'가 될 수 있다는 지적도 있다. 도로상 모든 정보를 카메라로 수집해 국내 데이터를 무기로 삼는 것에 대한 우려다. 로보택시가 모빌리티 영역뿐만 아니라 지리 및 개인정보를 수집, 분석하기 때문이다. 외국인이나 외국기업의 시장 진입을 일정 수준으로 제한하는 통신이나 전력 등 기간산업처럼 먼저 정부가 정보를 관리하거나 고도의 정보 관리를 요구할 수 있는 체계를 마련해야 한다는 지적이다.

김필수 대림대 교수는 "국내 빅데이터를 해외에서 가져다 쓰도록 허용하면 최악의 경우 해외에서 국내 개인정보 보호가 안 될 수 있다"고 했다.

바이두의 자율주행 차량 '아폴로 고(Apollo Go)' 원본보기 아이콘

자율주행과 같은 미래 모빌리티는 기간산업인 자동차 산업과 직결되는 만큼 해외 기술의 국내 진출에 따른 위험요인을 따져봐야 한다는 주장도 나온다. 업계 관계자는 "해외 자율주행 기술을 탑재한 택시·버스·트럭 등이 국제분쟁 같은 변수로 갑자기 멈춘다면 큰 혼란이 일어날 것"이라며 "구글이나 애플 같은 모바일 기술과 달리 모빌리티 기술은 통제력을 상실했을 때 물리적으로 큰 피해가 발생할 수 있다"고 했다. 이어 "원천기술을 직접 개발한 것이 아니라면 숨겨진 백도어 프로그램을 찾기 힘들어서 해킹 위험도 크다"고 했다.

포니링크 관계자는 "고정밀지도를 비롯한 모든 데이터는 한국 클라우드에 저장하고 절대 해외로 반출하지 않는다"며 "다만 사고나 특이사항이 생기면 앞뒤로 5초씩 포니.AI에 전달할 뿐 그 외 정보는 국내에서 관리하고 있다"고 설명했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

전영주 기자 ange@asiae.co.kr



