광명시, 광명시흥신도시에 K-아레나 유치 본격 추진

전략기획 등 4개 분과로 구성된 전담 TF 출범

박승원 시장 "문화강국 도약에 핵심 역할 수행"

경기도 광명시가 광명시흥 신도시에 K-아레나 유치를 공식 선언하고 본격적인 준비에 돌입했다.

광명시는 20일 '광명 K-아레나 유치 전담 태스크포스(TF)'를 구성, 시청 중회의실에서 첫 회의를 개최했다.

이번 TF 구성은 앞서 박승원 광명시장이 지난달 민선 8기 3주년 기념사를 통해 밝힌 K-아레나의 광명시흥 신도시 유치 구상의 후속 조치다. 새 정부 국정과제 중 하나인 'K-컬처 시대를 위한 콘텐츠 국가전략산업화'에 대응해 공연·문화 관련 핵심 콘텐츠와 연관 산업을 집중적으로 육성하기 위한 선제 대응이라고 시는 설명했다.

TF는 정순욱 부시장을 단장으로 ▲전략기획 ▲산업유치 ▲도시계획 ▲행정지원 등 4개 분과로 구성됐다. TF에는 시 8개 부서와 광명문화재단이 참여한다.

전략기획 분과는 아레나 유치 기본 방향과 전략 수립을 총괄하고 정부 부처 등 관련 외부 기관과 협력체계를 구축하는 역할을 한다. 산업유치 분과는 민자유치 방식 검토, 투자 계획 수립, 관련 기업 유치 등을 담당한다.

도시계획 분과는 광명시흥 신도시 내 적정부지를 검토하고 도시계획 변경 등 행정절차를 이행한다. 행정지원 분과는 재정 계획 수립, 법적 검토, 대외 홍보를 맡는다.

시는 이날 회의에서 ▲아레나 유치 기본방향 및 전략 ▲탄소중립 실현과 지속가능한 K-컬처 생태계 ▲지역 문화·관광자원과의 연계 ▲국정과제·경기도 정책 및 공약 연계 ▲민자 유치 및 연관 기업 유치 전략 ▲신도시 내 적정 부지 검토 등을 논의했다.

시는 분과별 수시 회의와 정기 회의를 개최해 세부 정책 과제와 이행 전략을 구체화하고, 정부·경기도 등과 협력해 아레나 유치를 위한 활동에 나설 계획이다.

박 시장은 "문화와 산업이 융합된 새로운 성장 생태계를 조성해 양질의 일자리를 창출할 수 있도록 반드시 아레나를 유치하겠다"며 "대한민국이 세계적인 문화 강국으로 도약하는 데 있어 광명시가 핵심적인 역할을 할 것"이라고 말했다.





