에어부산, 부산∼마카오 노선 할인 프로모션 진행

에어부산(대표 정병섭)은 부산∼마카오 노선 항공권을 대상으로 21일 오전 11시부터 28일까지 할인 프로모션을 진행한다.

이번 프로모션은 에어부산 홈페이지·모바일 앱을 통해 구매할 수 있으며, 유류할증료와 공항시설 이용료를 포함한 최저 편도 총액은 8만 9900원부터다. 탑승 기간은 8월 21일부터 11월 30일까지다.

이벤트 참여 고객에게는 좌석 지정·추가 수하물 등 부가서비스 번들 3만원 할인 쿠폰이 제공되며, 추첨을 통해 '마카오 패스'도 증정된다.

26일에는 마카오 정부관광청과 함께 제작한 카카오톡 이모티콘을 발매하고, 에어부산 채널 신규 등록 고객 3만 명에게 선착순 배포한다.

에어부산 관계자는 "마카오는 3시간 반 비행으로 접근성이 좋고 다양한 관광 인프라를 갖춘 매력적인 도시"라며 "김해공항에서 유일하게 마카오 노선을 운항하는 에어부산을 통해 이번 기회에 떠나보시길 바란다"고 말했다.

에어부산의 부산∼마카오 노선은 김해국제공항에서 오후 9시 55분 출발 일정으로 주 3회(화·금·일) 운항 중이다.

