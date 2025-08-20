[타볼레오]"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5

기아 세계 첫 '목적기반차량(PBV)'

5인승 '패신저' 부족하지 않은 승차감

화물전용 '카고' 다용도 맞춤형 변신

'더 기아 PV5' 패신저 모델. 기아 AD 원본보기 아이콘

PV5의 외관은 박스 형태의 여타 승합차와 닯았습니다. 전장 4695mm, 전폭 1895mm, 전고 1905mm로 기아 카니발(5155x1995x1775mm) 보다는 아담한 크기입니다. PBV 전용 전동화 플랫폼 'E-GMP.S'를 적용, 차 앞 엔진룸 공간이 상대적으로 짧은 반면에 차 바닥을 낮춰서 2열에 승하차가 쉽습니다. 지면에서 2열 도어 스텝까지 높이가 40cm(399mm)에 불과합니다.

기아는 모든 연령대가 편안하게 승하차할 수 있도록 PV5를 설계했는데, 2열 슬라이딩 도어의 개방폭도 775mm까지 확보했습니다. 부피가 큰 짐을 들어도 편리하게 승하차를 할 수 있고, 휠체어도 통과 가능하다고 합니다.

'더 기아 PV5' 실내. 오현길 기자 원본보기 아이콘

우선 '패신저' 모델을 탑승했는데 1열에 2개, 2열에 3개 좌석이 있습니다. 운전석에 앉아보니 넓은 유리로 개방감이 뛰어났습니다. 2열도 리클라이닝 기능을 적용해 앉았을 때 느낌이 편안했습니다. 또 1열 시트 뒤에 풋레스트를 만들어 2열 동승자가 다리를 편히 뻗을 수 있도록 신경 쓴 세심함이 느껴집니다.

5인승의 트렁크 용량은 1330ℓ로, 2열 시트를 접으면 최대 2310ℓ까지 늘어납니다. 캠핑은 물론 차박도 충분한 공간을 확보했습니다. 또 운전석 앞 대시보드와 1열 하단 등에 숨겨진 수납공간을 넣어 공간 활용도를 높인 것도 눈에 띄었습니다.

차박용으로 꾸며진 '더 기아 PV5' 실내. 오현길 기자 원본보기 아이콘

시동을 걸고 가속페달을 밟자 전기차답게 부드럽게 주행을 시작했습니다. PV5는 최고 출력 120kW, 최대 토크 250Nm의 전기 모터와 71.2kWh 용량의 배터리를 탑재해 1회 충전 주행가능거리가 358km(전비 4.5km/kWh)에 달합니다. 이날 일산 킨텍스에서 인천 영종도까지 40여km를 달리면서 전비는 5.3km/kWh를 기록했습니다.

고속도로에서 주행 성능도 부족하지 않았습니다. 가속 구간에서는 전기차의 가속력이 그대로 느껴졌으며, 시야가 넓어 운전하기도 편했습니다.

'더 기아 PV5' 카고 모델. 기아 원본보기 아이콘

영종도에서 일산으로 돌아올 때는 '카고' 모델을 탔는데 운전석과 화물 공간을 나누는 격벽이 특징적이었습니다. 화물 공간은 최대 길이 2255mm, 폭 1565mm, 높이 1520mm로, 최대 4420ℓ까지 적재 가능합니다. 트렁크 문도 최대 1343mm까지 열려서 물류작업에 쓰이는 파레트(1100x1100mm)도 실을 수 있습니다. 다만 격벽 때문에 룸미러가 없어서 운전 시 뒤쪽 교통 상황을 확인하지 못하는게 조금 어색했습니다.

카고 모델은 71.2kWh 용량의 배터리를 탑재한 롱레인지 모델과 51.5kWh 용량의 배터리를 탑재한 스탠다드 모델로 판매될 예정입니다. 1회 충전 주행가능거리는 각각 최대 377km(전비 4.7km/kWh), 280km(전비 4.8km/kWh)입니다. 돌아오는 길에 전비는 7.1km/kWh에 달했습니다.

'더 기아 PV5' 카고 모델. 오현길 기자 원본보기 아이콘

기아는 PV5 커스터마이징 상품인 '기아 제뉴인 액세서리'와 '기아 애드기어'를 선보일 예정입니다. 제뉴인 액세서리는 차박을 위한 러기지 평탄화 데크나 LED 테일게이트 램프, 화물공간에 다양한 용품을 장착할 수 있는 'L-트랙 마운팅' 등 맞춤형 상품입니다.

애드기어는 휴대폰 거치대나 멀티 트레이, 휴지통, 후크 등 차량에 장착할 수 있게 모듈화한 것입니다. 모두 소비자가 원하는대로 차를 만들 수 있다는 컨셉트를 충실히 반영하고 있습니다.

PBV 첫 모델로 PV5 가격은 공격적으로 책정했습니다. 패신저(개별소비세 3.5%) 모델 ▲베이직 4709만원 ▲플러스 5000만원, 카고(비과세) 모델 스탠다드 ▲베이직 4200만원, 롱레인지 ▲베이직 4470만원입니다. 전기차 세제혜택, 정부 및 지자체 보조금을 반영할 경우 패신저 모델은 3000만원대, 카고 모델은 2000만원대부터 구매할 수 있다고 합니다. 이 정도면 가성비도 갖췄다고 볼 수 있겠습니다.

기아는 앞으로 우정사업본부를 비롯해 물류업체 DHL, 의약품운송업체 지오영, 카카오모빌리티 등에 PV5를 공급할 예정입니다. 사업용 차량을 전동화하겠다는 니즈에 꼭 맞춘 모델인 셈이죠. PV5가 개인 운전자는 물론 다양한 운송, 물류 환경까지 바꾸는 '팔방미인'이 될지 주목됩니다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



