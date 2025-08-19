동명대 기계로봇공학과, CATIA 교육 수료생 전원 자격증 취득

동명대 기계로봇공학과는 미래모빌리티 산업 맞춤형 실용인재 양성 취업교육의 하나로 진행된 CATIA 기계설계 소프트웨어 교육에서 참여 학생 전원이 자격증을 취득했다.

지난 7월 21일부터 8월 13일까지 4주간 운영된 이번 교육은 Part Design, Assembly Design, Surface Design 등 기계설계 핵심 분야를 단계별로 다뤘다. 과정 말미에 치러진 자격증 시험에서 Part Design·Assembly Design 17명, Surface Design 16명 등 총 33명이 모두 합격했다.

참여 학생들은 "실무 능력과 자격을 동시에 확보할 수 있었던 뜻깊은 기회였다"고 소감을 말했다.





