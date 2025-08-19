본문 바로가기
광주 북구 서방천 하수도 정비…2028년까지 431억 투입

호남취재본부 송보현기자

입력2025.08.19 14:49

침수 피해 막기 위해 9월 실시설계 착수
영산강청 국비 130억…우수관로 5.8㎞ 개량

영산강유역환경청과 광주 북구청이 특별재난지역으로 선포된 북구 서방천 일대 침수 피해 재발 방지를 위해 하수도 정비 사업을 신속히 추진한다.

광주 북구 서방천 배수구역 극한호우 대응 침수예방 대책안. 북구 제공

광주 북구 서방천 배수구역 극한호우 대응 침수예방 대책안. 북구 제공

북구는 지난 7~8월 집중호우로 서방천신안교 인근에서 심각한 침수 피해가 발생하자 우수관로 5.862㎞ 개량·신설 등을 포함한 하수도 정비대책을 수립해 지난 7월 환경청과 협의를 마쳤다. 이번 사업은 총 431억원(국비 130억원)을 들여 2028년까지 완료될 예정이며, 북구는 9월 실시설계에 착수한다.


김영우 영산강유역환경청장은 "주민들이 불안을 덜 수 있도록 관계기관과 긴밀히 협력해 신속하게 사업을 추진하겠다"고 말했다.

문인 북구청장도 "속도감 있는 사업 추진으로 주민이 안전한 북구를 조성하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
