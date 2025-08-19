본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

서울 쌍문동 아파트 화재…방화 주장 40대 거주자 수사 착수

최영찬기자

입력2025.08.19 11:21

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울 도봉구 쌍문동의 한 아파트에서 불이 나 주민들이 대피하는 소동이 빚어졌다. 경찰은 방화 용의자를 임의동행해 수사에 착수했다.


서울 쌍문동 아파트 화재…방화 주장 40대 거주자 수사 착수
AD
원본보기 아이콘

서울 도봉경찰서는 19일 자신의 아파트에 불을 질렀다고 주장한 40대 남성 A씨를 임의동행했다고 밝혔다.

경찰과 소방 등에 따르면 18일 오후 11시10분께 쌍문동의 한 아파트 주거지에서 불이 나 주민 약 170명이 대피하고, 3명이 연기를 들이마셔 현장에서 치료받았다.


경찰이 현장에 도착했을 당시 A씨는 자신이 불을 질렀다고 말하거나 지인이 불을 질렀다고 하는 등 횡설수설하는 모습을 보였다. 경찰은 A씨가 섬망 증세를 보이고 있다고 판단해 응급입원 조치했다.


경찰 관계자는 "향후 CCTV 조사와 현장 감식, A씨 조사 등을 통해 수사를 진행할 예정"이라고 말했다.




최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

이러다 '파산핑' 되겠네…'티니핑 매직'도 못 막은 16% 폭락 이러다 '파산핑' 되겠네…'티니핑 매직'도 못 막은... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"또 예상치 못한 시련 겪어"…액션스타 이연걸 충격적 근황

"메뉴판엔 6만원 결제하려니 17만원 내라"…태국 미쉐린 맛집 논란

경호원과 14차례 여행한 첫 흑인 女시장…1억 어디서 났나 했더니

"자칫하단 질식, 사망까지"…'짝퉁 라부부'에 긴급 경고 발령한 美

'나꼼수' 김용민 "김어준 다음 목표는 '조국 대통령'…킹메이커 역할 즐겨"

"공식 판매가의 20%?"…온라인 플랫폼 '가품' 경고음

컬리 출신 임원 영입하고 조직 확 바꾼 한샘

새로운 이슈 보기