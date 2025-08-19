[클릭 e종목]"한국카본, 2분기 서프라이즈…목표가 ↑"

다올투자증권은 한국카본 한국카본 017960 | 코스피 증권정보 현재가 31,050 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 30,550 2025.08.19 개장전(20분지연) 관련기사 "5% 초과수익 기회"…KRX 6월 정기변경 투자전략은[특징주]한국카본, 조선업종 훈풍에 신고가[클릭 e종목]"한국카본, 매출 성장에도 이익 회복 아쉬워" 전 종목 시세 보기 close 에 대해 2분기 실적 서프라이즈를 기록했다고 19일 분석했다. 투자의견은 '매수'를 유지했으며 목표주가는 4만1000원으로 상향했다.

한국카본은 2분기 매출액 2313억원, 영업이익 316억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 19%, 78% 증가다.

최광식 다올투자증권 연구원은 "한국신소재 합병효과와 비보냉재의 선전했다"며 "영업이익률(OPM)이 13.7%였는데 LNG 부문도 원재료비 하향 안정화, 신설비의 정상 가동 등으로 양호했던 것으로 추정한다"고 설명했다.

다올투자증권은 하반기에도 한국카본의 실적이 개선될 것으로 예상했다.

최 연구원은 "보냉재 가격은 2022년까지 조선사들의 실적부진으로 인상이 없었지만 2023년부터 LNG선 신조선가 상승을 따라서 일부 회복했을 것"이라며 "2023년에 수주한 보냉재가 올해 하반기부터 매출로 인식되면서 수익성 개선이 완만하게 진행될 것"이라고 말했다.

한국카본이 현재 투자 적기라고 강조했다. 그는 "주가 트리거는 자기 실적과 조선사들의 LNG선 수주"라며 "지금이 하반기와 연말의 LNG 사이클에 올라탈 투자 적기"라고 설명했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



