세계 섬 전문가, 여수에 모인다...'2025 국제 섬 포럼'개최

내달 4일 10개국 전문가 참여

문화ㆍ관광 등 발전 방안 논의

(재)2026여수세계섬박람회 조직위원회(이하 '조직위')는 섬의 문화적 가치와 지속가능한 발전에 대한 국제적 공감대 확산을 위해 '2025 국제 섬 포럼 in Yeosu'를 개최한다.

2026 여수세계섬박람회 D-365 기념행사와 연계한 이번 포럼은 '섬 문화 다양성의 현재와 미래'를 주제로 다음 달 4일부터 5일까지 이틀간 여수 소노캄 호텔에서 열린다.

'2025 국제 섬 포럼 in Yeosu' 포스터.

포럼에는 한국을 포함한 10개국(그리스, 대만, 독일, 영국, 인도네시아, 일본, 중국, 필리핀, 호주)의 섬 전문가들이 참여해, 섬 관련 연구기관, 섬 주민 등과 함께 다양한 사례를 공유하고 논의할 예정이다.

첫날은 개회식과 함께 이탈리아 사사리대학교 글로리아 풍게티(Gloria Pungetti) 교수가 '섬의 생물 문화적 다양성과 지역 주민의 참여(Islandscape biocultural diversity and people participation)'를 주제로 기조 강연을 한다.

이어 국내외 섬 전문가들의 '섬 문화 다양성의 현황과 변화'에 대한 주제 발표와 '섬 주민들이 겪는 문화 변화와 과제 그리고 나아갈 방향'에 대한 종합토론이 준비됐다.

이튿날은 '섬 문화 다양성과 지속가능한 관광의 미래', '2026여수세계섬박람회를 통한 섬 지역 발전 방안'이라는 주제로 세션이 열린다.

참가자들은 섬 관광의 혁신 사례를 공유하고, 섬 박람회와 연계한 실질적인 발전 방안을 제안할 예정이다.

조직위 관계자는 "이번 섬 포럼을 통해 섬이 단지 지리적 공간을 넘어 독특한 문화와 생태가 어우러진 소중한 자산임을 세계에 알릴 것"이며, "본 포럼을 국제적 위상을 갖춘 행사로 정착시켜 나갈 계획이다"고 말했다.

한편, 2026 여수세계섬박람회 개최 1년을 앞두고 개최되는 D-365 기념행사는 9월 5일 여수세계박람회장에서 개최된다.





