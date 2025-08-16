조국, SNS에 '중도·평등·민주주의' 책 게재 '메시지 정치'

출소 직후 가족식사 이어 책 사진

잇딴 SNS 게재…사실상 정치활동 시동

조국 전 조국혁신당 대표가 8·15 광복절 특사로 풀려난 뒤에 잇따라 사회관계망서비스(SNS)에 게시물을 올리면서 사실상 정치 활동에 시동을 걸고 있다.

조국 전 조국혁신당 대표 사회관계망서비스(SNS) 게시글. 페이스북 AD 원본보기 아이콘

조 전 대표는 출소 이튿날인 16일 오전 페이스북에 '폐문독서물(閉門讀書物)'이라는 글과 함께 책 사진을 게시했다.

폐문독서란 문을 닫고 책을 읽는다는 뜻이다.

이에 따라 조 전 대표가 당분간 대외 활동보다는 독서를 하겠다는 뜻을 보인 것 아니냐는 해석이 나왔으나 조 전 대표는 이후 글을 '8개월 간의 폐문독서물'이라고 수정했다.

이는 자신이 수감됐을 때 읽은 책이라는 의미다.

조 전 대표가 사진으로 올린 책의 제목은 '김대중 육성 회고록', '조소앙 평전', '기울어진 평등', '중대재해처벌법', '아메리카의 민주주의', '변혁적 중도의 때가 왔다', '이로운 보수 의로운 진보' 등이다.

그는 출소 당일인 전날에는 페이스북에 "가족 식사"라는 글과 찌개가 끓고 있는 짧은 영상을 올렸다.

조 전 대표는 지난달 출간한 옥중 신간 '조국의 공부'에서 석방되면 가장 하고 싶은 일로 가족과의 식사, 온수 목욕, 벗·동지와의 술 한잔 등을 꼽은 바 있다.

그는 자녀 입시 비리와 청와대 감찰 무마 등 혐의로 실형을 선고받고 수감됐으나 광복절에 사면·복권됐다.

조 전 대표는 향후 지방선거나 국회의원 재보선을 통해 선출직으로 복귀할 것이란 전망이 많다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



