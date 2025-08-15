본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

"가정형편 어려워서"...사무실서 숙식한 육군 군무원 적발

서믿음기자

입력2025.08.15 19:25

수정2025.08.15 19:37

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"군부대 사무실 임의 사용"
육군, 감찰 후 추가 조사 중

경남의 한 예비군 훈련대 소속 군무원이 부대 내 사무실에서 몰래 생활해오다 적발돼 군이 조사에 나섰다.

사진은 본 기사 내용과 무관함. 연합뉴스

사진은 본 기사 내용과 무관함. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

15일 해당 군부대에 따르면 경남의 한 육군 예비군 훈련대에서 일하는 30대 군무원 A씨는 지난해 1월부터 부대 내 사무실에서 몰래 생활해왔다.


A씨는 동료들이 퇴근하면 사무실 소파 등에서 잠자고 빨래도 하며 업무 공간을 사적으로 사용한 혐의를 받는다. A씨는 지난 4월 부대 입주 심의를 거쳐 독신 숙소를 배정받기 전까지 이 같은 생활을 이어왔다.

A씨는 제보를 받고 진행된 감찰 조사에서 "가정 형편이 어려워서 그랬다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.


육군 관계자는 "최근 법무실로 이첩돼 추가 조사하고 있으며 그 결과를 바탕으로 관련 법규에 따라 처리할 예정이다"고 말했다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"매달 4만원씩 나갔는데 3천원까지 줄였어요"…OTT 절약 트렌드는[주머니톡] "매달 4만원씩 나갔는데 3천원까지 줄였어요"…OTT... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

윤석열 '까르보불닭'·김건희 '팥빙수'…광복절 특식 메뉴

유심없는 휴대폰으로 수 차례 '폭탄 설치' 허위 신고…"손해배상 청구 검토"

'노재팬' 언제였더라?…日 호감도 역대 최고치 근접

"가정형편 어려워서"...사무실서 숙식한 육군 군무원 적발

"청첩장 다 돌렸는데"…난데 없는 '웨딩홀 리모델링'에 예비부부 '분통'

"워싱지언, 칼포히아 어디야?"…GPT-5 망신살에 "돌려놔라" 항의빗발

아마존 창업자 제프 베이조스 母 별세..."루이소체 치매와 싸우다 가족 곁 떠나"

새로운 이슈 보기