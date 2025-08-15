본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

윤석열 '까르보불닭·설레임', 김건희 '팥빙수'…광복절 특식 메뉴

김현정기자

입력2025.08.15 15:42

수정2025.08.15 15:53

시계아이콘01분 01초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

尹 서울구치소· 金 서울남부구치소 수감

제80주년 광복절을 맞아 윤석열 전 대통령은 까르보불닭볶음면을, 김건희 여사는 팥빙수를 점심 특식으로 받았다. 현재 윤 전 대통령은 서울구치소에, 김 여사는 서울남부구치소에 수감돼 있다.


윤석열 전 대통령과 김건희 씨가 11일 서울 용산구 한남동 대통령 관저를 떠나는 차 안에서 이야기를 나누고 있다. 2025.04.11 윤동주 기자

윤석열 전 대통령과 김건희 씨가 11일 서울 용산구 한남동 대통령 관저를 떠나는 차 안에서 이야기를 나누고 있다. 2025.04.11 윤동주 기자

AD
원본보기 아이콘


15일 교정 당국에 따르면 전국 교정시설은 광복절인 이날 수용자 점심 배식 때 특식을 추가로 제공했다. 특식예산은 1인당 1700원 이내로 책정됐다.

윤 전 대통령이 수감 중인 서울구치소는 까르보불닭볶음면과 설레임아이스크림을 배식했다. 김 여사가 있는 서울남부구치소는 팥빙수와 검은콩두유를 제공했다.


서울구치소. 국회사진기자단

서울구치소. 국회사진기자단

원본보기 아이콘

교정시설에서의 특식 제공은 '형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 시행령' 제29조에 따른 것이다. 이 조항은 국경일이나 이에 준하는 날 특별한 음식물을 지급할 수 있도록 정하고 있다. 이에 따라 설날이나 추석과 같은 명절이나 공휴일에는 특별 메뉴를 제공한다.

金 여사, 건강 악화로 식사 제대로 못 해

다만 김 여사는 현재 제대로 된 식사를 하지 못하는 상태인 것으로 알려졌다. 최근 김 여사가 서울남부구치소 일반수용실에 입소한 뒤 식사를 거부하고 있다는 보도가 나오자 김 여사 측은 전날 "사실이 아니다"라고 부인하면서 "김 여사의 몸이 매우 편찮아 식사가 잘 넘어가지 않는 상황이다. 식이 자체가 잘 안 되는 상태"라고 설명한 바 있다. 김 여사는 입소 후 첫 식사로 식빵, 딸기잼, 우유, 그릴 후랑크 소시지, 채소 샐러드를 받았다. 한 끼당 단가는 1733원으로 전해졌다. 이후 점심으로는 김치찌개와 만두강정, 저녁으로는 오이냉국과 비빔나물, 달걀 프라이, 열무김치 등을 받았다.

서울남부구치소 8월 식단표. 법무부 교정본부

서울남부구치소 8월 식단표. 법무부 교정본부

원본보기 아이콘

한편 윤 전 대통령은 지난달 10일 내란 특검팀(조은석 특별검사)에 구속됐고 김 여사는 지난 12일 김건희 특검팀(민중기 특별검사)에 각각 구속됐다. 전직 대통령 부부가 동시에 구속된 것은 헌정사상 초유의 일이다. 김 여사는 전날 광화문 특검 사무실에서 구속 후 첫 출정 조사를 받았다. 하지만 조사는 예상보다 일찍 약 4시간 만에 마무리됐고, 휴식 시간 등을 제외한 실제 조사 시간은 2시간 남짓밖에 되지 않은 것으로 전해졌다. 특검은 김 여사가 대부분의 신문에 진술 거부권을 사용했다며 오는 18일 오전 10시 재소환했다.




김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"매달 4만원씩 나갔는데 3천원까지 줄였어요"…OTT 절약 트렌드는[주머니톡] "매달 4만원씩 나갔는데 3천원까지 줄였어요"…OTT... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

윤석열 '까르보불닭'·김건희 '팥빙수'…광복절 특식 메뉴

공공임대 살면서 억대 자동차 몬다?…한국 안되는데 일본 깜짝 '반전'

"'노벨상 집착' 트럼프, 노르웨이 장관에 노벨상 받고 싶다 말해"

입주민끼리 만남 주선하던 초고가아파트…고소득 맞춤형 결혼 설계 회사 세웠다

"외모·목소리·성격 내맘대로"…中 '여자친구 로봇' 가격은?

"트럼프 정부, 경영난 인텔 지분 인수 검토"

中 7월 소매판매 3.7%↑·산업생산 5.7%↑…시장 예상 하회

새로운 이슈 보기