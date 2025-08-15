윤석열 '까르보불닭·설레임', 김건희 '팥빙수'…광복절 특식 메뉴

尹 서울구치소· 金 서울남부구치소 수감

제80주년 광복절을 맞아 윤석열 전 대통령은 까르보불닭볶음면을, 김건희 여사는 팥빙수를 점심 특식으로 받았다. 현재 윤 전 대통령은 서울구치소에, 김 여사는 서울남부구치소에 수감돼 있다.

윤석열 전 대통령과 김건희 씨가 11일 서울 용산구 한남동 대통령 관저를 떠나는 차 안에서 이야기를 나누고 있다. 2025.04.11 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

15일 교정 당국에 따르면 전국 교정시설은 광복절인 이날 수용자 점심 배식 때 특식을 추가로 제공했다. 특식예산은 1인당 1700원 이내로 책정됐다.

윤 전 대통령이 수감 중인 서울구치소는 까르보불닭볶음면과 설레임아이스크림을 배식했다. 김 여사가 있는 서울남부구치소는 팥빙수와 검은콩두유를 제공했다.

교정시설에서의 특식 제공은 '형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 시행령' 제29조에 따른 것이다. 이 조항은 국경일이나 이에 준하는 날 특별한 음식물을 지급할 수 있도록 정하고 있다. 이에 따라 설날이나 추석과 같은 명절이나 공휴일에는 특별 메뉴를 제공한다.

金 여사, 건강 악화로 식사 제대로 못 해

다만 김 여사는 현재 제대로 된 식사를 하지 못하는 상태인 것으로 알려졌다. 최근 김 여사가 서울남부구치소 일반수용실에 입소한 뒤 식사를 거부하고 있다는 보도가 나오자 김 여사 측은 전날 "사실이 아니다"라고 부인하면서 "김 여사의 몸이 매우 편찮아 식사가 잘 넘어가지 않는 상황이다. 식이 자체가 잘 안 되는 상태"라고 설명한 바 있다. 김 여사는 입소 후 첫 식사로 식빵, 딸기잼, 우유, 그릴 후랑크 소시지, 채소 샐러드를 받았다. 한 끼당 단가는 1733원으로 전해졌다. 이후 점심으로는 김치찌개와 만두강정, 저녁으로는 오이냉국과 비빔나물, 달걀 프라이, 열무김치 등을 받았다.

서울남부구치소 8월 식단표. 법무부 교정본부 원본보기 아이콘

한편 윤 전 대통령은 지난달 10일 내란 특검팀(조은석 특별검사)에 구속됐고 김 여사는 지난 12일 김건희 특검팀(민중기 특별검사)에 각각 구속됐다. 전직 대통령 부부가 동시에 구속된 것은 헌정사상 초유의 일이다. 김 여사는 전날 광화문 특검 사무실에서 구속 후 첫 출정 조사를 받았다. 하지만 조사는 예상보다 일찍 약 4시간 만에 마무리됐고, 휴식 시간 등을 제외한 실제 조사 시간은 2시간 남짓밖에 되지 않은 것으로 전해졌다. 특검은 김 여사가 대부분의 신문에 진술 거부권을 사용했다며 오는 18일 오전 10시 재소환했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



