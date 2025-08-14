본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

'불닭신화' 삼양식품, 상반기 매출 1조 돌파

임혜선기자

입력2025.08.14 18:03

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2분기 영업익 1201억, 매출 5531억
영업이익률 21.7%, 해외 가파른 성장세

삼양식품 은 2분기 연결 기준으로 영업이익이 1201억원으로 지난해 같은기간보다 34% 증가했다고 14일 공시했다. 같은기간 매출액은 30% 늘어난 5531억원으로 집계됐다.


'불닭신화' 삼양식품, 상반기 매출 1조 돌파
AD
원본보기 아이콘

상반기 누적 매출액과 영업이익은 1조821억원, 2540억원으로 각각 33.6%, 49.9% 늘었다. 영업이익률은 21.7%를 기록했다.

2분기 해외 매출액은 33% 증가한 4402억원으로 집계됐다. 중국과 미국의 성장세가 이어졌고 유럽법인이 현지 진출을 본격화하며 성장세를 보였다. 중국법인은 현지화한 신제품 출시와 유통망 확대로 30% 늘어난 6억5000만위안의 매출을 달성했다. 미국법인은 32% 늘어난 9400만달러의 매출을 올렸다. 지난해 7월 설립한 유럽법인은 직전 분기의 2배인 3200만유로의 매출을 기록했다.


한편 삼양식품은 지난 12일 이사회를 열고 중간배당으로 보통주 한 주당 2200원의 현금배당을 결정했다. 지난해 중간배당은 1500원이었다. 김정수 삼양식품 부회장은 올해 상반기 회사로부터 7억6270만 원의 보수를 수령했다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"엄마, 이제 차비는 필요 없어요"…대중교통 무료로 이용하는 제주 청소년들 "엄마, 이제 차비는 필요 없어요"…대중교통 무료... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'네카라쿠배당토' 직원들, 이력서 첨삭 알바 논란

욕망에 찌든 세계에서, 사람은 무엇인가

잠시 잊었지만…우크라이나는 아직 '생지옥'이다

K-9·K-2·함포까지… ‘포’의 모든 것

정부, 유류세 인하 10월말까지 추가 연장

동화 같은 호텔 결혼식 직접 해보니…"원하는 대로 다 하면 3억"

트럼프, 파월 후임 조기지명 시사…"3~4명으로 좁혀"

새로운 이슈 보기