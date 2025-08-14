BPA, 감천항 신규시설 보안 점검 회의 개최

“항만 보안공백 없이 철저히 관리”

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 13일 감천사업소 회의실에서 감천항 보안현안 점검을 위한 관계기관 회의를 개최했다.

이번 회의는 올 4월 개장한 서방파제 계류시설과 하반기 개장 예정인 3부두 확장구역 등 신규 항만시설의 보안 현안을 집중 점검하기 위해 마련됐다. 유사시 신속 대응체계 구축을 위해 관계기관과 함께 정기적으로 개최되는 자리다.

BPA 송상근 사장은 "감천항은 연간 1만 척 이상의 선박이 오가는 국가 보안시설로, 상시적인 보안관리가 무엇보다 중요하다"며 "현장의 보안공백이 발생하지 않도록 체계를 지속적으로 강화하겠다"고 강조했다.

이번 회의를 통해 BPA는 유관기관과의 협력체계를 더욱 공고히 하고 신규 시설 개장에 따른 항만 보안 강화를 선제적으로 추진할 계획이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>