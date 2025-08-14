김승연 한화 회장, 이글스 김경문 감독 KBO통산 1000승 축하

축하 서한과 기념 선물 등 전달

한화그룹 김승연 회장이 한화이글스 김경문 감독의 KBO리그 통산 1000승 달성을 축하했다.

14일 한화그룹에 따르면 김 회장은 지난 12일 대전에서 열린 한국프로야그 KBO리그 롯데 자이언츠와 경기에서 개인 통산 1000승을 거둔 김 감독에게 축하 서한을 보내 "KBO 통산 1000승 금자탑을 진심으로 축하한다"며 "최고 명장의 리더십이 이글스의 새로운 역사와 함께 영원한 전설로 기억되길 기원한다"고 격려했다. 기념 선물과 화환도 함께 전달했다.

김승연 한화그룹 회장이 대전 한화생명 이글스파크를 찾아 임직원과 함께 경기를 관람하고 있다. 한화 제공

김 감독은 2024년 6월 한화이글스 제14대 사령탑에 오른 뒤 팀 체질 개선에 나섰다. 부임 첫해인 지난 시즌 8위에 머물렀던 팀을 올 시즌 현재 2위까지 끌어올리며 선두 경쟁을 펼치고 있다. 김 감독은 "이 기록을 달성할 기회를 주신 김승연 회장님께 감사드린다"며 "회장님과 팬들의 성원에 힘입어 우승의 기쁨을 나눌 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다"고 말했다.

김 회장은 1986년 구단 창단 이후 40년간 구단주로서 이글스를 이끌어왔다. 지난해 9차례, 올해는 5차례 경기장을 찾아 직접 응원했으며, 선수단 지원을 이어가고 있다. 지난해 1군 선수단 전원에게 이동식 스마트TV를, 올해는 1·2군 선수와 스태프에게 노이즈 캔슬링 헤드셋과 스테이크 세트를 제공했다.





조성필 기자



