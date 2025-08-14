트럼프, 푸틴에 "휴전 불응 시 심각한 결과" 경고…미·러·우 3자 회담 예고

"2차 회담 위한 토대 마련"

푸틴 비협조 땐 대화 중단 시사

도널드 트럼프 미국 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 오는 15일 열리는 미·러 정상회담에서 휴전 협정에 동의하지 않을 경우 "매우 심각한 결과"를 초래할 것이라고 13일(현지시간) 경고했다. 그는 이번 회담 직후 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령까지 참석하는 후속 3자 정상회담을 즉시 개최하겠다는 뜻도 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 워싱턴D.C. 케네디 센터에서 기자들과 만나 젤렌스키 대통령이 참석하는 "신속한 2차 회담을 갖길 바란다"며 "1차 회담보다 더 생산적인 2차 회담이 될 가능성이 매우 높다. 현재 2차 회담을 위한 토대를 마련하고 있다"고 말했다.

그는 취임 직후부터 우크라이나 전쟁 종전을 추진해 왔지만 푸틴 대통령이 소극적인 태도를 보이며 협상이 교착 상태에 빠졌다. 그러나 최근 러시아산 석유를 구입하는 국가·기업에 2차 관세 부과를 경고했고, 이 압박 이후 15일 미·러 정상회담이 성사됐다.

트럼프 대통령은 푸틴 대통령이 협상에 성실히 임하지 않을 경우 대화를 중단할 의향도 내비쳤다. 그는 "2차 회담은 없을 수 있다"며 "회담이 적절하지 않다고 판단하거나 꼭 필요한 답변을 얻지 못한다면 열지 않을 것"이라고 강조했다.

우크라이나 민간인 공격을 중단하도록 푸틴 대통령을 설득할 수 있느냐는 질문에는 "아니다"라고 답하며, 과거에도 푸틴 대통령과 대화를 나눴지만, 민간인 공격이 계속됐다고 설명했다.

트럼프 대통령의 대러 경고와 미·러·우 3자 정상회담 언급은 이날 오전 우크라이나 및 유럽 정상과의 화상 회의 직후 나왔다. 이틀 뒤 알래스카주 앵커리지에서 열리는 미·러 정상회담을 앞두고 당사국인 우크라이나 '패싱' 우려가 커졌다. 특히 우크라이나 영토 일부를 러시아에 넘기는 휴전 시나리오가 거론되자 젤렌스키 대통령과 유럽 정상들은 무력에 의한 국경 변경 불가와 확실한 안보 보장을 요구했다.

이날 회의를 주재한 프리드리히 메르츠 독일 총리에 따르면 트럼프 대통령은 영토 문제를 러시아와 협상하지 않을 것이며, 양측 당사자가 직접 논의해야 한다는 입장을 밝혔다. 또 우크라이나 안보 보장에는 북대서양조약기구(NATO나토)가 참여하지 않지만, 미국과 유럽이 공동으로 향후 안보 보장에 나설 것이란 뜻도 전했다. 트럼프 대통령과 유럽 정상들은 유럽과 중동을 포함한 3자 회담 장소도 논의한 것으로 알려졌다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 회의 후 기자들에게 "트럼프 대통령은 이번 알래스카 회담에서 휴전을 성사시키려는 미국의 의지를 명확히 했다"고 평가했다.

한편 스콧 베선트 미 재무부 장관도 러시아를 향해 미·러 정상회담 결과에 따라 대러 제재가 완화 또는 강화될 수 있다고 경고하며, 유럽에도 제재 동참을 주문했다.

그는 이날 블룸버그TV 인터뷰에서 "유럽은 우리의 제재에 동참해야 한다"며 "우리는 러시아산 석유를 구매하는 인도에 2차 관세를 부과했고, 상황이 잘 풀리지 않으면 제재나 2차 관세를 더 강화할 수 있다"고 밝혔다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 6일 러시아산 석유 수입을 이유로 인도에 25% 관세를 부과하는 행정명령에 서명한 바 있다.





